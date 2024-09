Importance du projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud

Photo : VNA/CVN

Le projet vise à répondre à la demande croissante de transport, contribuant à la restructuration optimale et durable de la part de marché du transport sur le corridor Nord-Sud, à la création d'une prémisse et d'une force motrice pour le développement socio-économique, à la garantie de la défense nationale et de la sécurité.

Il s'aligne sur les politiques et les orientations du Parti en matière d'investissement dans les infrastructures de transport, telles que décrites dans la stratégie nationale de développement en vertu de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti et des plans nationaux de planification.

Stimuler la croissance du chemin de fer

Le chemin de fer à grande vitesse devra favoriser la connectivité régionale et interrégionales, générer des retombées économiques et ouvrir de nouveaux espaces de développement économique. En outre, il contribuera à restructurer les zones urbaines et les secteurs économiques, améliorant ainsi la compétitivité de l'économie.

De plus, le projet permettra de stimuler la croissance du chemin de fer et des industries connexes, en promouvant des modes de transport durables, modernes et respectueux de l'environnement. Il contribuera à réduire les accidents de la circulation, à atténuer la pollution environnementale et à s'adapter au changement climatique tout en garantissant la défense et la sécurité nationales.

Reconnaissant l'importance stratégique du projet, le Politburo a décidé de demander l'approbation du Comité central du Parti concernant la politique d'investissement avant que le gouvernement ne la soumette à la 15e Assemblée nationale lors de sa 8e session.

VNA/CVN