Vingroup : don de 250 milliards de dôngs pour les victimes du typhon Yagi

Le 12 septembre 2024, Vingroup et ses filiales ont annoncé une subvention de 250 milliards de dôngs aux personnes souffrant des dégâts causés par la super tempête Yagi et les inondations qui ont suivi.

Photo : VNA/CVN

L'argent sera alloué directement aux activités de secours d'urgence telles que la reconstruction d'environ 2.000 maisons effondrées, une aide de 150 à 300 millions de dôngs aux familles des personnes décédées, ainsi qu'à la reconstruction des infrastructures et aux travaux de génie civil, afin d'aider les gens à retrouver une vie après cette catastrophe naturelle.

Immédiatement après que la tempête Yagi et les inondations ont balayé un certain nombre de provinces et de villes du nord, causant de lourds dégâts, Vingroup et les entreprises de son écosystème ont décaissé 250 milliards de dôngs pour le Fonds de secours d'urgence en faveur des victimes. Le budget est mobilisé à partir de deux sources : la trésorerie du Groupe ainsi que les contributions volontaires de plus de 130.000 salariés de Vingroup à l'échelle nationale.

En fonction de la situation réelle, le Fonds de secours d'urgence sera utilisé pour reconstruire environ 2.000 maisons pour les familles qui ont perdu leur logement lors des récentes tempêtes et inondations, en fournissant une aide de 150 à 300 millions de dôngs pour chaque famille ayant perdu un proche en raison de catastrophes naturelles. Le montant restant sera dépensé pour soutenir les familles des personnes blessées ou ayant subi de graves dommages aux cultures et au bétail, ainsi que pour les opérations de nettoyage et la reconstruction des infrastructures clés qui soutiennent les moyens de subsistance de la communauté.

Activités de soutien aux sinistrés

Dès son lancement, le Fonds Thiên Tâm (qui fait partie du Groupe) a constitué une équipe d'intervention rapide, déployée directement dans chaque localité touchée par des catastrophes naturelles pour coordonner la mise en œuvre des plans de soutien aux populations. Les familles dont les maisons se sont effondrées ou dont un membre est décédé seront aidé en priorité. En plus de mettre en œuvre directement le projet, le Fonds Thiên Tâm coopère également avec les médias pour diffuser les informations sur le soutien et les ressources aux personnes dans les meilleurs délais.

En plus des 250 milliards de dôngs d'aide d'urgence, Vingroup a également appelé ses employés à participer directement aux activités de soutien aux sinistrés.

En plus de collaborer avec le Groupe, les entreprises de l'écosystème Vingroup ont également participé de manière proactive à l'aide aux personnes depuis les premiers jours de la tempête et des inondations.

En tant qu'entreprise privée leader au Vietnam, Vingroup est toujours proactif et pionnier en travaillant aux côtés de la communauté pour surmonter les difficultés et les défis, notamment en réponse à la pandémie de COVID-19, en apportant de l'aide en cas de catastrophe naturelle, en poursuivant le soutien scolaire, en mettant en place des examens et en assurant des traitements médicaux gratuits, ainsi qu'en soutenant les moyens de subsistance des personnes défavorisées.

Texte et photo : Minh Thu/CVN