L’augmentation des dons d’organes sauve des vies et donne de l’espoir

Alors que le nombre de greffes d’organes augmente, chaque don repose toujours sur un moment de deuil intime - et une décision qui peut prolonger la vie bien au-delà de la mort.

Photo: VNA/CVN

Au Centre national de coordination des transplantations d’organes, les chiffres ne reflètent pas toute la réalité. Chaque statistique témoigne d’une décision personnelle, d’un moment de deuil ou d’une vie prolongée là où la mort semblait inévitable.

En 2025, le personnel médical vietnamien a réalisé 66 prélèvements d’organes sur des patients en état de mort cérébrale - un record depuis le début du suivi de ces données dans le pays.

Grâce à ces prélèvements, les médecins ont effectué 1.291 transplantations, redonnant espoir à des milliers de patients souffrant d’insuffisance organique terminale.

Derrière ces chiffres se cache un système soumis à une pression croissante, mais aussi d’une résilience remarquable. Chaque transplantation réussie exige non seulement une précision médicale, mais aussi le consentement des familles endeuillées, une coordination rapide entre les hôpitaux et une course contre la montre qui se compte en heures.

Un cadre juridique strict et volontaire

En vertu de la loi vietnamienne, le don de tissus et d’organes est strictement volontaire et réservé aux personnes majeures (18 ans révolus). Les donneurs vivants peuvent donner certains organes, comme un rein ou une partie du foie, et ce, uniquement dans le cadre d’un encadrement juridique strict visant à prévenir toute exploitation commerciale.

La plupart des transplantations, cependant, reposent sur des dons d’organes post-mortem ou post-mortem - une procédure qui requiert la confirmation d’un conseil médical et l’accord de la famille du donneur. Ces cas constituent aujourd’hui l’essentiel du programme de transplantation au Vietnam.

Plus tôt cette année, un homme de 30 ans, habitant domicilé à Hanoï, s’est inscrit comme donneur d’organes après en avoir discuté avec sa famille. "Grâce aux réseaux sociaux et aux campagnes de sensibilisation, j’ai pris conscience du nombre de patients qui attendent, parfois depuis des années, alors que les organes restent rares", a-t-il déclaré. "S’inscrire, c’est un petit geste pour aider".

Mais tous les dons ne proviennent pas de personnes prévoyantes. Nguyên Thi Tâm, également originaire de Hanoï, a dû prendre une décision au moment le plus douloureux de sa vie. Lorsque l’état de son mari s’est dégradé et que toute guérison est devenue impossible, les médecins ont évoqué la possibilité d’un don d’organes.

Confrontée à la fatalité du diagnostic, elle a accepté de donner ses organes. "Le plus dur, c’était de penser à nos enfants. Ils étaient encore si jeunes", a-t-elle confié.

Dans les jours qui ont suivi, elle a trouvé un sens à sa vie en pensant que des parties de son mari continueraient de vivre en d’autres personnes : leur cœur qui bat, leur corps qui guérit.

"Son cœur bat encore quelque part. Pour moi, c’est tout ce qui reste", a-t-elle déclaré. Le chagrin ne s’est pas estompé, mais savoir que d’autres patients ont survécu grâce à sa décision lui a apporté un certain réconfort.

Une course contre la montre

Une fois qu’un don potentiel est confirmé, le système est très réactif. Les équipes de coordination travaillent sans relâche, assurant la liaison entre les hôpitaux donneurs et les centres de transplantation à travers le pays. Pour les donneurs en état de mort cérébrale, les organes doivent être prélevés et transplantés dans des délais très courts. Tout retard peut les rendre inutilisables.

Selon Nguyên Manh Hung, coordinateur au centre national, le travail est incessant.

"Nous fonctionnons 24 heures sur 24, même les jours fériés", a-t-il fait savoir. "Chaque cas représente une pression énorme. Mais lorsqu’on apprend qu’un patient a survécu et guéri, le stress en vaut la peine".

Le Vietnam compte actuellement 109 hôpitaux participant au réseau national de don d’organes. Cependant, la demande reste largement supérieure à l’offre.

"Sans donneurs, pas de transplantations. Le lien est indissoluble", a affirmé Dông Van Hê, directeur du Centre national de coordination des transplantations d’organes.

Les autorités attribuent l’augmentation des dons en partie à des campagnes de communication publiques soutenues et à une meilleure visibilité du don d’organes auprès des personnalités publiques. Cependant, convaincre les familles en plein deuil reste l’aspect le plus délicat du processus.

Dông Van Hê a qualifié les donneurs de "héros discrets". Un seul donneur, a-t-il indiqué, peut sauver cinq à sept vies et améliorer la qualité de vie de nombreuses autres personnes.

Photo : VNA/CVN

En 2025, le Centre national de coordination des transplantations d’organes a officiellement rendu hommage à 266 donneurs en état de mort cérébrale ayant fait don de leurs organes depuis 2010. Pour Dông Van Hê, spécialiste en médecine cérébrovasculaire, ce travail est une affaire personnelle.

"La mort cérébrale est une réalité que nous comprenons très bien. Le don permet à ces patients de continuer à vivre - autrement - en offrant une chance à d’autres", a-t-il déclaré.

Conformément à la réglementation du ministère de la Santé, le don d’organes est désormais considéré comme une responsabilité de routine au sein des hôpitaux, et non plus comme une option.

Début 2026, sept cas de dons d’organes après mort cérébrale ont déjà été confirmés, signe que le système continue de se développer.

Les amendements proposés à la loi sur le don de tissus et d’organes humains devraient préciser les critères d’admissibilité des donneurs et améliorer les mécanismes de coordination, ce qui pourrait permettre de lever des obstacles persistants.

Le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, a attribué l’évolution des mentalités à une communication publique efficace et à l’engagement des dirigeants. "La vie ne s’arrête pas toujours avec un cœur qui cesse de battre. Parfois, elle se poursuit dans un autre corps", a-t-il déclaré.

Au Vietnam, cette continuité repose de plus en plus sur des décisions prises discrètement : celles de personnes qui choisissent de donner, et celles de familles qui font preuve de compassion dans des moments de profonde douleur.

VNA/CVN