Gestion des biens publics : lutte renforcée contre la corruption et les pratiques malsaines

Le gouvernement a adopté la Résolution N°193/NQ-CP pour mettre en œuvre le Règlement N°189-QD/TW du 8 octobre 2024 du Bureau politique sur le contrôle du pouvoir, la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines dans la gestion et l'utilisation des finances et des biens publics.

La Résolution N°193/NQ-CP permet de lancer un programme d’action qui vise à appliquer efficacement les tâches définies dans le Règlement N°189-QD/TW, selon les fonctions des ministères et secteurs, en contrôlant l'exercice du pouvoir d'État, en renforçant l'efficacité de la gestion publique et en prévenant les risques de corruption.

Parmi les principales mesures figure la diffusion complète des principes, contenus, méthodes et responsabilités liés au contrôle du pouvoir et à la lutte contre la corruption, ainsi que la sensibilisation aux comportements abusifs ou corrompus dans l'exercice des fonctions.

Le programme renforce la responsabilité des dirigeants, des collectifs de direction et des personnes habilitées dans la gestion et l’utilisation des finances et des biens publics.

Il prévoit également la révision et l’amélioration des mécanismes, politiques et lois en vigueur, ainsi que des processus, normes éthiques et règles de conduite.

Les textes juridiques seront ajustés pour garantir leur cohérence avec le Règlement N°189-QD/TW, évitant toute faille exploitable.

Le programme insiste sur l'exemplarité des dirigeants, la transparence, l'obligation de rendre compte, et la pratique régulière de l'autocritique.

Les inspections, contrôles et audits seront renforcés, notamment en interne et par secteur, afin de prévenir et sanctionner les fautes ; l’accent est mis sur l’efficacité et l’économie dans la gestion des finances et des biens publics.

Le programme encourage le perfectionnement de l’organisation administrative et la construction d’un personnel compétent, intègre et dévoué au service du public.

Il prévoit la rotation régulière des postes sensibles, dans un souci d’objectivité, de transparence et d’équité, tout en favorisant la formation et l’expérience pratique.

Enfin, il garantit la protection des personnes qui dénoncent des infractions, tout en sanctionnant les abus de signalement ou les actes diffamatoires, et en renforçant les mesures de prévention de la corruption et des abus de pouvoir.

VNA/CVN