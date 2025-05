Préparer la main-d’œuvre qualifiée pour les centrales nucléaires de Ninh Thuân

L’objectif de ce projet est de répondre aux besoins en ressources humaines des centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et Ninh Thuân 2 d’ici 2030. Plus précisément, la main-d’œuvre totale requise pour Ninh Thuân 1 est d’environ 1.920 personnes, dont 1.020 titulaires d’un diplôme universitaire et 900 titulaires d’un diplôme de niveau supérieur. Parmi les diplômés universitaires, 320 seront formés à l’étranger.

Photo : BCP/CVN

Pour Ninh Thuân 2, le personnel total nécessaire est d’environ 1.980 personnes, dont 1 050 titulaires d’un diplôme universitaire ou post-universitaire, et 930 d’un diplôme de niveau supérieur. Parmi eux, 350 bénéficieront d’une formation à l’étranger.

D’ici 2030, le projet prévoit également de dispenser des formations intensives de courte durée et des stages spécialisés en gestion et exploitation de centrales à environ 700 personnes, incluant des fonctionnaires, des employés du secteur public et des experts travaillant dans des ministères, secteurs et institutions impliqués dans la formation et la recherche sur l’énergie nucléaire.

Par ailleurs, il est prévu de mettre à jour les connaissances d’environ 450 enseignants, chercheurs et techniciens exerçant actuellement dans des universités, instituts de recherche et écoles supérieures proposant des programmes liés à l’énergie nucléaire.

Concernant la formation d’enseignants spécialisés pour soutenir le développement des ressources humaines des deux centrales, le projet vise à former environ 120 enseignants dans les disciplines nucléaires, dont 80 titulaires d’un master et 40 d’un doctorat, afin de renforcer le corps enseignant des établissements chargés de la formation et du développement des ressources humaines.

Pour la période 2031-2035, la formation et le développement des ressources humaines auront pour objectif de répondre aux besoins réels en main-d’œuvre des centrales nucléaires.

Pour atteindre ces objectifs, des efforts seront déployés pour améliorer les politiques et mécanismes, investir et moderniser les infrastructures, actualiser et perfectionner les contenus et programmes de formation, ainsi que pour renforcer la coopération internationale.

VNA/CVN