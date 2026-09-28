Hô Chi Minh-Ville

Préparation de la planification TOD adossée aux lignes de chemin de fer urbain

Hô Chi Minh-Ville accélère la préparation de ses projets de développement urbain orienté vers les transports en commun (TOD-Transit-Oriented Development). Autour de la ligne 2 du métro, cinq zones totalisant près de 940 ha ont déjà été identifiées, tandis que la municipalité travaille à synchroniser urbanisme, foncier et développement du réseau ferroviaire.

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Selon le Service de l’urbanisme et de l’architecture de la métropole, l’administration concentre actuellement ses efforts sur les travaux préparatoires à la planification TOD autour des lignes de chemin de fer urbain et du réseau ferroviaire.

Concernant la ligne 2 du métro (tronçon Bên Thành - Tham Luong), le périmètre de planification TOD a été arrêté par la décision n° 3651/QĐ-UBND du 19 juin 2026. La finalisation du dossier est en cours, en vue de sa soumission pour expertise et approbation en décembre 2026.

Pour la zone de la gare de Thu Thiêm, la délimitation du périmètre TOD a été entérinée par la Décision n°3845/QĐ-UBND du 26 juin 2026. L’instruction et l’approbation du plan d’aménagement devraient intervenir entre décembre 2026 et janvier 2027.

S’agissant de la gare de Binh Khanh et du tronçon Tham Luong - Cu Chi, le rapport de révision des limites géographiques doit être finalisé au quatrième trimestre 2026, tandis que la validation du schéma directeur est prévue entre le premier et le troisième trimestre 2027.

Enfin, pour la ligne 1 du métro (Bên Thành - Suôi Tiên), le périmètre TOD fait actuellement l’objet de consultations. Sa présentation pour approbation est prévue en octobre 2026, avant une validation définitive de la planification au cours des premier et deuxième trimestres 2027.

Photo : NDEL/CVN

Concernant la ligne ferroviaire à grande vitesse Bên Thành - Cân Gio, la révision de l’emprise foncière est en cours. La finalisation et l’approbation du plan d’aménagement TOD sont prévues entre le premier et le troisième trimestre 2027.

Pour les liaisons Thu Thiêm - Long Thành, la ligne 4 du métro, la phase 1 de la ligne 6, le tronçon Suôi Tiên - Ville nouvelle de Binh Duong ainsi que la ligne de chemin de fer urbain n° 2 (section Thu Dâu Môt - Hô Chi Minh-Ville), la préparation des rapports de révision des périmètres TOD est programmée pour le quatrième trimestre 2026. Cette démarche doit permettre d’assurer un déploiement coordonné dès l’approbation définitive des tracés de ces lignes.

Valorisation foncière et aménagement autour des gares

S’agissant de la structuration de l’espace urbain et de l’intégration des fonctions résidentielles, commerciales et de services autour des gares TOD, en vue d’une utilisation optimale du foncier, le Service de la construction indique que, conformément à l’article 6 de la Résolution n°21/2026/NQ-HĐND, l’orientation retenue privilégie l’aménagement de terrains et de complexes à usage mixte à proximité immédiate des stations.

Ces espaces associeront logements, commerces, services, bureaux et équipements publics, en plaçant le développement des transports collectifs au cœur du dispositif. Des cheminements piétons et des voies cyclables doivent également permettre un accès fluide et sécurisé aux gares.

La municipalité stipule par ailleurs que l’ampleur de ces développements ne devra pas dépasser les capacités d’accueil des infrastructures techniques et sociales. Cette approche vise à valoriser la plus-value foncière ainsi que le potentiel des espaces souterrains et aériens, tout en intégrant des exigences en matière de transition écologique, d’efficacité énergétique et d’adaptation au changement climatique.

Concernant la planification TOD, le Service de l’urbanisme et de l’architecture préconise une coordination étroite entre les différentes administrations afin de mener simultanément l’élaboration des plans d’aménagement, la consultation publique des riverains, l’évaluation environnementale stratégique et l’expertise multidisciplinaire.

Les leviers proposés comprennent notamment la finalisation des mécanismes de mobilisation des capitaux, la mise en place d’une procédure unifiée d’expropriation et de relogement dans le cadre du mécanisme dérogatoire, ainsi qu’un suivi rigoureux du calendrier d’exécution de chaque projet.

Photo: NDEL/CVN

Défis financiers liés au déploiement du modèle TOD

En l’état des données disponibles, il n’est pas encore possible d’établir avec précision l’impact quantitatif du TOD sur la valeur foncière, la demande immobilière et les rendements d’exploitation dans les différents périmètres entourant les gares. Une telle évaluation nécessiterait de s’appuyer sur les données de transactions, les prix de vente, les valeurs locatives et les taux d’occupation effectivement constatés sur le terrain, tout en distinguant l’effet propre du développement des transports collectifs des fluctuations générales du marché immobilier.

Au-delà de ces difficultés d’évaluation, le Service de la construction a mis en évidence plusieurs obstacles majeurs susceptibles de freiner la mise en œuvre du TOD.

En premier lieu, figure la forte pression exercée par le calendrier. La municipalité s’est fixé pour objectif d’achever huit lignes et tronçons ferroviaires prioritaires au cours des quatre prochaines années, tout en menant parallèlement la planification TOD afin d’assurer un développement urbain synchronisé avec le déploiement du réseau ferroviaire.

En deuxième lieu, la libération des emprises foncières pourrait entraîner des retards. Les opérations d’indemnisation et d’expropriation le long des axes traversant les zones centrales à forte densité de population présentent un risque de prolongation des délais, susceptible d’avoir des répercussions sur le calendrier global des projets.

En troisième lieu, le programme nécessite des ressources financières considérables. Sa mise en œuvre exige d’importants investissements publics ainsi qu’une mobilisation accrue des capitaux privés dans le cadre de partenariats public-privé (PPP), ce qui rend nécessaire la finalisation rapide des mécanismes de financement.

Photo: NDEL/CVN

Cinq zones TOD autour de la ligne 2

En juin 2026, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a approuvé la délimitation du périmètre de planification TOD autour des gares de la ligne 2 du métro (tronçon Bên Thành - Tham Luong).

Selon le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, l’élaboration de la planification TOD le long de la ligne 2 vise à valoriser efficacement le foncier aux abords des gares, à favoriser un développement urbain dense articulé autour des transports en commun et à générer des ressources financières destinées à l’investissement et à l’extension future du réseau ferroviaire métropolitain.

La municipalité a identifié cinq zones d’aménagement TOD, couvrant au total environ 940 hectares le long du tracé de la ligne 2.

La Zone 1, correspondant au secteur de l’hypercentre autour des gares Bên Thành et Tao Dàn, s’étend sur environ 188,57 ha.

La Zone 2 englobe les gares Dân Chu, Hòa Hung, Lê Thi Riêng, Pham Van Hai et Bay Hiên, sur une superficie d’environ 265 ha.

La Zone 3 s’articule autour de la gare Nguyên Hông Dào et couvre près de 43,81 ha.

La Zone 4, située dans la partie occidentale de la ligne 2 du métro, regroupe les gares Bà Queo, Pham Van Bach et Tây Thanh. Elle est destinée à un développement fondé sur les synergies économiques et logistiques, sur une superficie d’environ 148,92 ha.

La Zone 5, qui comprend la gare et le dépôt de Tham Luong, constitue le plus vaste périmètre, avec environ 292,81 ha.

Truong Giang/CVN