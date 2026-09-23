Hô Chi Minh-Ville accélère le couplage entre agriculture et écotourisme

Avec l'extension de ses limites administratives, Hô Chi Minh-Ville dispose désormais d'un foncier agricole et écologique sans précédent - s'étendant des zones périurbaines de Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh et Nhà Bè jusqu'à la réserve de biosphère de Cần Giờ.

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Dans ce nouvel ensemble, l'agriculture urbaine associée à l'écotourisme a changé de dimension : elle ne constitue plus une simple orientation d'appoint, mais s'impose désormais comme un pilier majeur de la stratégie de croissance verte et durable de la métropole.

Un cap stratégique gravé dans la durée

Dans sa Stratégie de développement de l'agriculture urbaine 2026-2030 (avec vision à l'horizon 2050), la municipalité a acté la mutation de son modèle de production vers une intégration à forte valeur ajoutée, où le tourisme agricole et rural joue un rôle pivot. En parallèle, le Comité populaire municipal a validé le programme de montée en gamme et de valorisation des produits agricoles (2026-2030), lequel insiste sur la synergie avec le secteur touristique pour mieux insérer les productions locales dans les chaînes de valeur nationales et internationales.

Cette démarche répond aux spécificités de l'agriculture métropolitaine : des surfaces cultivables restreintes, mais une forte valeur ajoutée à l'hectare grâce aux hautes technologies, au développement de semences à haut rendement et à un accès direct au bassin de consommation urbain. En y intégrant la dimension écotouristique et expérientielle, les vergers, exploitations, villages d'artisanat et zones de matières premières labellisées OCOP (À chaque commune son produit) ne sont plus de simples sites de production : ils deviennent des destinations à part entière, générant une manne financière parallèle.

Photo: CTV/CVN

Pour concrétiser cette feuille de route, le Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville a récemment lancé un programme d'enquêtes de terrain et de mise en réseau. D'ici octobre 2026, trois farmtrips seront organisés. Chaque session réunira une centaine de participants : responsables sectoriels, autorités locales, experts, voyagistes, ainsi que des acteurs du label OCOP, des coopératives et des entreprises agronomiques.

Savoir-faire, numérisation et ancrage territorial

L'ambition est avant tout pédagogique et économique : il s'agit d'aguerrir les agriculteurs et les coopératives aux compétences du tourisme expérientiel. Sur le plan opérationnel, la stratégie prévoit d'aménager des espaces d'exposition et de dégustation au cœur même des sites touristiques, des aires de repos et des points d'information des visiteurs. En parallèle, la métropole développe un réseau de destinations satellites adossé aux zones de production et aux produits labellisés OCOP. Objectif : raccourcir le circuit entre le producteur et le consommateur, en offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir, de déguster et d'acheter directement sur place.

Parmi les faits marquants figure la reconnaissance du Parc agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville comme site d'"écotourisme du savoir". Ce modèle hybride conjugue tourisme, éducation, innovation technologique et protection de l'environnement. Tout en sensibilisant le grand public à l'agriculture propre et à la sécurité alimentaire, il offre une plateforme pédagogique et scientifique aux élèves, étudiants et citadins. Une initiative pionnière appelée à faire école pour affirmer l'identité propre de la métropole.

En réalité, ces orientations s'inscrivent dans la continuité des engagements municipaux. Hô Chi Minh-Ville s'était déjà fixée pour cap de doter chaque district périurbain (Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ) d'au moins un site ou produit touristique écoresponsable, ancré dans l'identité culturelle et communautaire locale. Parmi ces initiatives, au moins la moitié devait décrocher la certification OCOP (3 étoiles minimum). La municipalité vise également le déploiement de deux projets pilotes de tourisme rural intégrés au programme de renouveau rural durable, couplé à une numérisation intégrale des sites homologués afin de les promouvoir sur les plateformes numériques.

Photo : Truong Giang/CVN

Des modèles pilotes prometteurs

La synergie entre agriculture et écotourisme ne relève plus de la théorie : elle s'incarne déjà à Hô Chi Minh-Ville à travers de nombreuses initiatives concrètes ayant fait leurs preuves sur le marché.

Figure de proue de cette dynamique, le modèle de tourisme communautaire du hameau insulaire de Thiềng Liềng dans la commune insulaire de Thạnh An, à Cần Giờ, fait figure d'exemple. Lancé fin 2022 autour de la saliculture traditionnelle et de l'écosystème de la mangrove, ce projet a déjà séduit près de 4 500 visiteurs — une performance remarquable pour cette enclave autrefois méconnue. Toujours à Cần Giờ, au cœur de la Réserve de biosphère reconnue par l'UNESCO, des modèles d'élevage écoresponsable de crevettes et de crabes sous la canopée forestière concilient préservation de l'environnement et création de revenus durables pour les riverains. Ces activités s'articulent avec une offre variée : écotourisme forestier, circuits dans les vergers, tourisme fluvial et l'incontournable site touristique de la forêt de Sác.

Sur la "Terre d'acier" de Củ Chi et Hóc Môn, l'association entre arboriculture et écotourisme gagne également du terrain : les visiteurs peuvent y cueillir leurs fruits, les déguster sur place et repartir avec des produits sains. Parallèlement, une panoplie de fermes pédagogiques et d'espaces d'immersion ont su imposer leur marque, à l'image de Pro-Farm (Hóc Môn), Nông Trang Xanh et Về Quê (Củ Chi), Happy Farm (Bình Chánh), la ferme Tam Nông (12ᵉarrondissement) ou encore Dragon Farm (Thủ Đức). Preuve que le tourisme agricole ne se cantonne plus aux confins de la périphérie, mais s'épanouit désormais au cœur même de la métropole.

Soutien financier et perspectives d'avenir

À plus grande échelle, les produits OCOP tirant parti des ressources locales — tels que le miel de palmier d'eau de Cần Giờ ou la poudre de centella de Củ Chi — sont désormais intégrés comme des étapes clés des circuits touristiques. Les visiteurs peuvent ainsi explorer les zones de culture avant d'acheter directement des produits certifiés sur place.

Photo : Truong Giang/CVN

Pour encourager la multiplication de ces initiatives, la municipalité a mis en place un levier financier incitatif : un programme de crédits préférentiels ciblant les ménages et les porteurs de projets écotouristiques. Ce dispositif prévoit un plafond d'emprunt sans garantie pouvant atteindre 100 millions de dôngs pour les particuliers et 2 milliards de dôngs pour les groupements, à un taux avantageux de 0,65 % par mois sur une durée de 12 à 36 mois.

Cette stratégie s'appuie sur une météo touristique au beau fixe. En 2025, la fréquentation internationale à Hô Chi Minh-Ville a bondi de 39,3 % sur un an, tandis que le tourisme intérieur est estimé à 45 millions de visiteurs (+18,4 %). Les recettes globales du secteur ont ainsi atteint 260 000 milliards de dôngs (+36,1 %). Pour 2026, la métropole ambitionne d'accueillir 11 millions de touristes internationaux et 50 millions de visiteurs nationaux, pour des revenus visés à 330 000 milliards de dôngs. Une opportunité historique pour le tourisme agricole et écologique - encore émergent face au tourisme urbain, au shopping ou à la gastronomie - d'émerger et d'enrichir l'offre globale.

Au-delà des retombées financières directes, ce modèle répond à des enjeux majeurs : préserver les espaces verts, sauvegarder l'identité rurale au cœur d'une métropole en pleine mutation et améliorer le niveau de vie des populations périurbaines. À Cần Giờ notamment, le couplage entre écotourisme, aquacultures et saliculture traditionnelle trace une voie d'avenir : celle d'une croissance inclusive, qui protège un écosystème unique tout en garantissant des moyens de subsistance viables aux communautés locales.

Les verrous à lever : politiques, réseaux et ressources humaines

Si le potentiel brut est indiscutable, les experts s'accordent à dire que pour faire franchir un cap au tourisme agricole d'Hô Chi Minh-Ville, la métropole doit impérativement lever plusieurs freins structurels : le manque de synergies, l'ajustement des politiques publiques et la qualification de la main-d'œuvre.

Selon le Dr Dương Đức Minh, directeur adjoint de l'Institut de recherche pour le développement de l'économie et du tourisme, la "matière première" existe déjà. L'enjeu réside désormais dans la capacité à interconnecter ces initiatives en une véritable chaîne d'expériences immersive, capable de susciter de l'émotion chez le visiteur, plutôt que de laisser chaque site fonctionner en vase clos comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui.

Mme Phan Yến Ly, directrice de la société de conseil, communication et évènementiel Cánh Cam, abonde dans ce sens. Si le programme "Chaque district, un produit touristique signature" a permis de diversifier l'offre métropolitaine, elle rappelle qu'outre le soutien institutionnel, les voyagistes, agriculteurs et exploitants doivent faire preuve de proactivité : "Il s'agit de tisser des alliances, d'analyser le marché pour cibler la bonne clientèle, de promouvoir une offre commune et de professionnaliser les équipes."

Photo: CTV/CVN

Du côté des acteurs du terrain, le potentiel économique est déjà une réalité. Mme Phạm Thị Kiều Trang, directrice adjointe de la SARL de tourisme Vi Thanh (exploitant du complexe écotouristique Green Park Củ Chi), témoigne de l'engouement du public : en haute saison, le site accueille entre 10 000 et 15 000 visiteurs par mois, principalement des groupes scolaires venus participer à des ateliers pédagogiques et d'immersion.

Cependant, le déploiement à grande échelle exige une main-d'œuvre rurale formée aux exigences du secteur. Rien qu'en 2026, la municipalité ambitionne de former au moins 1 680 travailleurs ruraux, avec un objectif d'insérer plus de 85 % d'entre eux dans l'emploi à l'issue de leur cursus.

Ce cap traduit un véritable changement de paradigme : l'agriculteur moderne ne se contente plus de cultiver ou d'élever. Il doit intégrer les technologies, bâtir une image de marque, maîtriser la vente en ligne, garantir la traçabilité de ses produits et s'insérer dans une chaîne de valeur globale. Et dès lors qu'il s'ouvre au tourisme, de nouvelles compétences s'imposent : sens de l'accueil, storytelling autour des produits du terroir, normes de sécurité alimentaire et partenariat stratégique avec les professionnels du voyage.

Grâce à une planification harmonieuse, des investissements méthodiques et une synergie étroite entre les pouvoirs publics, le secteur privé et les populations locales, l'agriculture écologique couplée au tourisme a tous les atouts pour devenir un axe majeur de la croissance durable de Hô Chi Minh-Ville. Une vision qui prouve qu'une métropole moderne et hyperdynamique peut concilier essor économique et préservation du vivant, en faisant de ses espaces ruraux, vergers et zones agricoles les piliers indissociables de son économie et de son identité culturelle.

En définitive, l'organisation des circuits farmtrips, la montée en puissance de structures emblématiques comme le Parc agricole de haute technologie, ainsi que la levée progressive des freins fonciers, financiers et humains constitueront les catalyseurs décisifs. Ce sont ces leviers qui permettront à cette orientation de s'ancrer durablement dans le paysage économique métropolitain, en dépassant le stade des simples projets pilotes isolés pour devenir un modèle de développement à grande échelle.

Photo : CTV/CVN

Selon les orientations du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, le secteur agricole de la métropole poursuivra sa restructuration dans la période à venir, en s'orientant vers une agriculture écologique, durable et à valeur ajoutée multiple. La direction de la municipalité a également demandé à l'Union des agriculteurs de Hô Chi Minh-Ville et des districts de se concerter avec les services et ministères concernés pour déployer avec audace des projets de tourisme rural adaptés à chaque localité. Pour les questions relevant de sa compétence, le Comité populaire municipal donnera ses orientations et aidera les autorités locales à lever les difficultés rencontrées.

Truong Giang/CVN