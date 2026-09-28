Hô Chi Minh-Ville : transmettre l'amour des métiers agricoles aux jeunes générations

Au cœur d'une urbanisation galopante, alors qu'un nombre croissant d'élèves citadins grandissent coupés de la réalité des champs et des villages de métiers traditionnels, Hô Chi Minh-Ville déploie une démarche éducative singulière : réimmerger la jeunesse dans le travail de la terre, l'agriculture et les savoir-faire ancestraux, non plus à travers les manuels scolaires, mais par l'expérience directe du terrain.

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Placée sous la tutelle du Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville et orchestrée par le Département du développement rural, l'édition 2026 du programme d'immersion dans les métiers ruraux est conçue comme une véritable "classe hors les murs".

Les élèves y découvrent de près les valeurs patrimoniales, s'imprègnent du récit historique des lieux et s'initient aux techniques de l'agriculture de pointe. Cette initiative apporte une réponse concrète à un constat préoccupant : la rareté croissante des occasions pour les jeunes urbains d'entretenir un lien direct avec la vie rurale.

Photo : CTV/CVN

Selon le calendrier établi, le programme s'articule en trois sessions déployées entre mai et octobre 2026 au cœur de plusieurs villages d'artisanat et sites ruraux emblématiques, chacune rassemblant une centaine d'élèves. Le périmètre d'action dépasse le cadre strictement intra-muros de Hô Chi Minh-Ville pour s'étendre aux foyers d'artisanat d'excellence des territoires de Binh Duong et de l'ancienne province de Bà Rịa - Vung Tàu - des bassins historiques étroitement liés à la métropole à la suite de la fusion administrative.

Au terme de ces trois vagues d'immersion, le parcours a permis aux jeunes de s'initier à une grande diversité de savoir-faire : de la récolte du sel à Long Diên au tissage du rotin et du bambou, en passant par la confection de galettes de riz, la culture sous serre, la laque, la céramique traditionnelle et l'agriculture haute technologie. Au total, plus de 300 élèves ont pris part directement à cette aventure pédagogique.

La singularité de ce modèle réside dans l'ambition profonde qui anime chaque déplacement. Vu Ngoc Dang, directeur du Département du développement rural de Hô Chi Minh-Ville, souligne que ce programme vise à sensibiliser les élèves à la valeur des métiers ruraux, à éveiller leur attachement envers les savoir-faire traditionnels, à renforcer leur conscience environnementale, ainsi qu’à contribuer à la préservation de l'identité culturelle nationale tout comme au développement rural durable.

Loin d'être une simple visite de curiosité, l'initiative a été conçue comme un véritable levier d'orientation professionnelle à long terme. L'atelier "Une journée dans la peau d'un agriculteur hi-tech", organisé au sein du site d'écotourisme et de vulgarisation de l'agriculture de pointe, permet aux jeunes de découvrir concrètement la manière dont les nouvelles technologies optimisent la gestion de l'eau, réduisent les coûts de production et améliorent le rendement ainsi que la qualité des récoltes. C'est là une approche éminemment pragmatique pour déconstruire le préjugé selon lequel "le travail de la terre est nécessairement pénible et archaïque" dans l'esprit des jeunes générations.

Le modèle "École verte, classe ouverte"

Sur le plan des compétences, le programme s'illustre par des activités immersives qui permettent aux élèves de Hô Chi Minh-Ville de développer le travail d'équipe, l'esprit créatif, la communication ainsi que la capacité d'appliquer leurs connaissances dans la vie quotidienne. Trân Huynh Duy Khoa, élève au collège Hà Huy Tâp et classé parmi le Top 4 du concours "Rung chuông vàng" (Sonner la cloche d’or), confie que ce voyage lui a permis de mieux appréhender le patrimoine de sa région. De son côté, Nguyên Phuong Thi, enseignante au collège Nhuân Duc, constate une évolution très positive dans l'attitude d'apprentissage des élèves à l'issue de chaque immersion.

Loin de se limiter aux seules sorties de terrain, l'esprit de la "théorie par la pratique" appliqué au domaine agricole s'invite désormais au cœur même des établissements scolaires. À l'école primaire Dang Trân Côn, située dans le quartier de Vinh Hôi, les élèves se voient confier l'entretien d'un potager au sein de l'école - du semis à la récolte, en passant par la fertilisation. Ce projet s'inscrit pleinement dans la démarche "École verte, classe ouverte" promue par le secteur éducatif de Hô Chi Minh-Ville afin de diversifier les activités d'apprentissage expérientiel et de rénover les méthodes pédagogiques.

Photo : CTV/CVN

Selon le Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, cette série d'initiatives s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique gouvernementale de préservation et de développement des métiers ruraux pour la période 2021-2030, tout en se couplant au développement du tourisme rural et à l'édification de la nouvelle ruralité durable. Au-delà des objectifs purement pédagogiques, le programme ambitionne également de stimuler la commercialisation des produits de l'artisanat local, offrant ainsi un véritable levier d'action aux foyers producteurs pour pérenniser leurs savoir-faire traditionnels et rehausser leurs revenus.

À l'évidence, la démarche adoptée par Hô Chi Minh-Ville s'éloigne des simples slogans incantatoires : elle consiste à mener avec constance des promotions successives d'élèves au cœur même des marais salants, des villages de potiers ou des serres maraîchères de pointe - afin qu'ils puissent toucher, voir et entendre d'eux-mêmes le récit de la terre et du métier. C'est en semant l'amour de l'agriculture à travers des expériences aussi authentiques que la jeune génération urbaine d'aujourd'hui deviendra, demain, l'actrice majeure du renouveau agricole et rural de la métropole.

Truong Giang/CVN