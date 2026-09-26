Un navire-hôpital de la marine chinoise arrive au Sénégal pour une mission médicale

Le navire-hôpital Auspicious Ark (Arche propice) de la marine de l'Armée populaire de libération (APL) de Chine est arrivé vendredi 25 septembre à Dakar, capitale du Sénégal, pour entamer une visite d'amitié et fournir des services médicaux, la première visite d'un navire-hôpital de la marine chinoise dans le pays africain.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le navire, qui participe à la Mission "Harmonie-2026", a accosté vers 11h00 (heure locale) au port de Dakar. Des responsables militaires et gouvernementaux sénégalais et des représentants des forces armées, l'attaché de défense de l'ambassade de Chine au Sénégal et des membres du personnel de l'ambassade, des représentants de la communauté chinoise et des entreprises chinoises, ainsi que des habitants locaux, l'ont accueilli sur le quai. La foule a déployé des banderoles et agité les drapeaux des deux pays.

Des responsables sénégalais, l'attaché de défense de l'ambassade de Chine au Sénégal et des membres du personnel de l'ambassade sont ensuite montés à bord pour visiter le navire et échanger avec des représentants de son équipage.

Pendant la visite, le navire-hôpital fournira des services médicaux à bord et enverra du personnel chargé de la formation médicale pour des visites et des échanges en milieu hospitalier.

La mission organisera également une réception sur le pont du navire, rendra visite à un orphelinat local et participera à un match amical de basket-ball avec des militaires sénégalais.

Xinhua/VNA/CVN