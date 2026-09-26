Cinq migrants se noient à la frontière entre la Croatie et la Slovénie

Cinq migrants se sont noyés vendredi 25 septembre en tentant de traverser une rivière à la frontière entre la Croatie et la Slovénie, tandis que cinq autres ont été secourus, a annoncé la police croate.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La police a été alertée vendredi 25 septembre qu'un groupe de personnes présumées migrantes avait été repéré dans la rivière Kupa, à environ 90 km au sud-ouest de Zagreb. Des policiers et des habitants ont réussi à sauver cinq personnes étrangères mais cinq autres se sont noyées, a précisé la police dans un communiqué, sans préciser leur nationalité. "Le groupe était composé d'une vingtaine de personnes, dont 14 ont réussi à traverser la rivière et se trouvent sur le territoire slovène", indique le communiqué.

La Croatie est un important pays de transit pour les migrants en situation irrégulière qui tentent de rejoindre l'Europe de l'Ouest en passant par les Balkans. Plus de 12.500 personnes ont emprunté la "route des Balkans" en 2025, selon l'agence européenne de garde-frontières Frontex, un chiffre en recul de 42% par rapport à 2024.

Depuis 2014, plus de 400 personnes ont été déclarées mortes ou disparues en tentant d'emprunter cette route, selon l'organisation internationales pour les migrations (OIM).

APS/VNA/CVN