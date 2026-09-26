Inde : la sécheresse déclarée dans les trois quarts de l'État le plus riche du pays

La sécheresse touche 74% du Maharashtra, l'État le plus riche de l'Inde, situé dans l'Ouest du pays et dont Mumbai est la capitale, a annoncé samedi 26 septembre le gouvernement régional après une longue période de faibles précipitations.

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Photo : CTV/CVN

Cette annonce intervient alors que les services météorologiques nationaux prévoient que la mousson, qui s'étend de juin à septembre, s'achèvera avec un déficit pluviométrique à l'échelle du pays.

Le gouvernement du Maharashtra a promis d'évaluer les pertes agricoles et d'apporter rapidement une aide aux agriculteurs, aux ouvriers agricoles et aux familles rurales touchées.

"Nous nous tenons fermement aux côtés de nos frères agriculteurs", a déclaré le chef du gouvernement régional, Devendra Fadnavis.

Peuplé de 130 millions d'habitants, le Maharashtra est un important producteur de coton, de soja, de canne à sucre et de légumineuses. De nombreux agriculteurs y dépendent directement des pluies pour irriguer leurs cultures et sont particulièrement exposés aux mauvaises récoltes.

Le Karnataka, dans le sud de l'Inde, a également annoncé des aides aux agriculteurs des zones frappées par la sécheresse.

Les précipitations irrégulières sont notamment liées à un épisode El Niño plus puissant qu'à l'accoutumée. Ce phénomène climatique naturel, associé au réchauffement des eaux du Pacifique, entraîne généralement des conditions plus sèches en Asie du Sud. Selon les scientifiques, le changement climatique causé par les activités humaines peut en amplifier les effets.

APS/VNA/CVN