Thaïlande : des milliers d’habitants évacués après d'importantes inondations à Bangkok

D'importantes inondations à Bangkok poussaient dimanche 27 septembre des milliers d’habitants à se réfugier dans des centres d’accueil, tandis que d’autres se précipitaient pour acheter des provisions après plusieurs jours de fortes pluies qui ont submergé marchés, routes et habitations.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Des piétons vêtus de ponchos en plastique avançaient dans une eau trouble leur arrivant aux genoux dans la capitale thaïlandaise, certains se risquant jusqu’à un supermarché, tandis que d’autres transportaient leurs effets personnels dans des bacs en plastique flottant sur l’eau.

"Les gens ne peuvent pas sortir de chez eux. Nous commençons à manquer de nourriture, alors je suis sorti pour en acheter", a déclaré Aduenan Surorot, conducteur de moto-taxi, devant une épicerie.

Certains magasins avaient les rayons vides ce week-end, les habitants se ruant sur les produits de première nécessité, tandis que les produits frais des étals de marché étaient maintenus au sec dans des caisses en polystyrène ou suspendus juste au-dessus du niveau de l’eau.

Les services du Premier ministre ont demandé à la population d’éviter les achats sous l’effet de la panique et rappelé que la spéculation sur les prix constituait une infraction pénale.

La Thaïlande est habituée aux fortes pluies et septembre correspond au pic de la saison humide, mais plusieurs habitants de Bangkok ont estimé que la situation était cette année pire que les précédentes.

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Bandit Pankan, employé de bureau, faisait partie de ceux qui déploraient que les avertissements officiels aient été diffusés trop tard.

"Je ne m’y étais pas du tout préparé", a-t-il déclaré. "Nous avons reçu hier une alerte par SMS de la part de l’agence chargée des catastrophes, mais l’eau était déjà entrée dans la nuit précédente".

Plus de 330 millimètres de pluie sont tombés dans certains quartiers de la ville entre jeudi 24 septembre et dimanche 27 septembre, selon les services météorologiques.

Près de 4.900 personnes ont été évacuées vers des centres d’accueil et environ 52.000 foyers ont été touchés par les inondations, qui ont conduit à la déclaration de l’état de catastrophe pour l’ensemble de la capitale.

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Le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, a indiqué dimanche, sur les réseaux sociaux, que plusieurs routes restaient inondées et que le niveau de l’eau dans les canaux de la ville demeurait élevé, mais que les autorités s’efforçaient d’accélérer l’évacuation des eaux.

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Le gouverneur s’est rendu samedi 26 septembre dans un centre d’accueil temporaire installé dans une école du quartier de Kheha Romklao, où, selon lui, un millier de personnes avaient été évacuées.

Des centaines d’écoles resteront fermées lundi 28 septembre, selon les autorités municipales.

Des inondations ont également été signalées dimanche 27 septembre dans 25 provinces de Thaïlande, selon le Département de prévention et d’atténuation des catastrophes.

AFP/VNA/CVN