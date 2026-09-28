Deux pandas géants arrivent dans la ville américaine d'Atlanta

Un avion-cargo affrété de FedEx transportant un couple de pandas géants depuis Chengdu, dans le Sud-Ouest de la Chine, a atterri dimanche matin 27 septembre à Atlanta, dans le Sud-Est des États-Unis.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les deux pandas géants, Ping Ping, le mâle né le 17 mars 2020 et Fu Shuang, la femelle née le 18 octobre 2020, devraient séjourner au Zoo d'Atlanta pendant dix ans, conformément à un accord conclu entre le Zoo d'Atlanta et l'Association chinoise pour la Conservation de la faune et de la flore (China Wildlife Conservation Association).

Des vétérinaires et des soigneurs chinois sont arrivés à Atlanta à l'avance pour préparer l'arrivée des pandas et les accompagner durant leur quarantaine, leur entraînement et adaptation à ce nouvel environnement, a appris Xinhua.

Gina Ferrie, vice-présidente des collections et de la conservation au Zoo d'Atlanta, a confié jeudi 24 septembre qu'elle était "très enthousiaste" de voir les pandas géants revenir au Zoo d'Atlanta "après deux longues années".

"Nous nous sommes préparés à l'arrivée de Ping Ping et Fu Shuang. Nous avons apporté de nombreuses améliorations à leur habitat, notamment de nouvelles salles diurnes beaucoup plus spacieuses, avec un éclairage zoologique haut de gamme, des sols et d'autres aménagements afin de leur offrir le meilleur bien-être", a-t-elle indiqué.

Xinhua/VNA/CVN