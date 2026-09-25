Hô Chi Minh-Ville consolide son attractivité pour les start-ups vertes et l'économie circulaire

Hô Chi Minh-Ville s'impose comme un pôle majeur de convergence pour les projets de start-ups vertes à l'échelle nationale, à la faveur du déploiement continu en 2026 d'une pluralité de programmes, de concours et de politiques de soutien à l'entrepreneuriat durable.

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Parmi les événements phares figure la 12ᵉ édition du Concours de Start-ups Vertes 2026, organisée par l'Association des entreprises de produits vietnamiens de haute qualité et le Centre de recherche sur les affaires et de soutien aux entreprises (BSA). Initié en 2015 afin de repérer et d'accompagner les initiatives valorisant les ressources locales par la montée en gamme, l'intégration des innovations scientifiques et technologiques et le développement durable, ce programme a structuré, en plus d'une décennie, un écosystème d'accompagnement entrepreneurial complet associant formation, mentorat, promotion commerciale et mise en relation d'investisseurs.

Photo : CTV/CVN

Au fil de ses 12 éditions, le programme a organisé 49 forums et plus de 450 sessions de formation réunissant plus de 32.000 participations d'entreprises et de porteurs de projets. Il a attiré près de 1.800 candidatures issues de 32 provinces et villes du pays, dont une multitude se sont muées en véritable entreprises après la compétition, contribuant à valoriser les produits agricoles et à conquérir les marchés nationaux et internationaux.

La dernière demi-finale de cette édition vient de se tenir à l'Université des Sciences humaines et sociales (relevant de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) les 19 et 20 septembre. Lors de cet événement, 39 idées et projets provenant de 8 provinces et villes se sont affrontés ; Hô Chi Minh-Ville s'y est taillé la part du lion avec 11 projets, suivie des provinces de Vinh Long, Dông Thap, An Giang, Tây Ninh et de la ville de Cân Tho.

Les modèles présentés se concentrent sur la valorisation des ressources locales, le réemploi des co-produits agricoles et la promotion de l'économie circulaire - une orientation jugée à fort potentiel par les experts, à l'heure où les consommateurs privilégient de plus en plus les produits écoresponsables et traçables. À l'issue des délibérations, les 14 meilleurs projets ont été sélectionnés pour la grande finale, répartis équitablement entre les deux catégories de la compétition.

L’agriculture urbaine verte au cœur d'un socle stratégique pérenne

Loin de se limiter aux seules compétitions, Hô Chi Minh-Ville structure une orientation stratégique pérenne en faveur de l'agriculture urbaine verte. Selon Bùi Minh Thanh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, l'agriculture doit être appréhendée comme une solution environnementale et un levier de prévention des catastrophes naturelles, et non sous le seul angle de la production.

Photo : CTV/CVN

La métropole dispose à ce jour de plus de 454.000 ha d'espaces agricoles, un atout majeur pour constituer des bassins de production poly-écosystémiques au sein desquels la zone centrale fait office de cœur d'innovation en matière de semences, de plants et d'agriculture à haute technologie pour l'ensemble de la région méridionale.

À l'heure actuelle, la ville procède au réexamen et au déploiement du programme de développement de l'agriculture urbaine pour la période 2026 - 2030, avec une vision à l'horizon 2050. Ce dispositif est articulé aux plans d'action sur l'économie numérique agricole et le marché des crédits carbone de la mangrove de Cân Gio, ciblant un modèle d'agriculture urbaine verte, écologique et moderne.

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a par ailleurs publié le catalogue de 250 projets d'appel à investissement pour la période 2026 - 2030, accordant une priorité manifeste aux hautes technologies et à l'économie verte. Ce portefeuille couvre des domaines tels que les écotechnologies, les énergies propres, l'agritech et les biotechnologies industrielles, avec un besoin en capital s'élevant à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. Cette démarche s'inscrit pleinement dans le cadre de la reconversion des zones industrielles et des zones franches d'exportation vers un modèle circulaire, écologique et numérisé, afin de consolider son statut de poumon économique du pays.

Truong Giang/CVN