Des économies de l’ASEAN renforcent leur coopération économique transfrontalière

Singapour et l'État de Johor, dans le Sud de la Malaisie, renforcent leur coopération économique transfrontalière, avec la construction prochaine d'une ligne de train de banlieue et la création d'une vaste zone économique spéciale.

Le projet du système de transport rapide (RTS), dont 80% des travaux ont été achevés, devrait mettre en service fin 2026. Essentiellement une navette entre deux gares, la ligne ne fait que 4 km de long mais contribuera à réduire la congestion aux passages frontaliers. La capacité de la ligne sera de 10.000 passagers par heure dans chaque sens. Du côté de Singapour, les passagers peuvent rejoindre le réseau de métro existant à la gare d'arrivée. En outre, Singapour et la Malaisie ont également convenu en janvier de développer une zone économique spéciale Johor-Singapour, en signant un protocole d'accord. Même si les détails sont encore à peaufiner, la zone qui sera créée à Johor devrait s'étendre sur 3.500 km², soit plus de quatre fois la superficie de Singapour. Il favorisera des domaines tels que la logistique, les soins médicaux et les services financiers. Les gouvernements envisagent également de simplifier les procédures de fret, de supprimer les exigences en matière de passeport et de mettre en place des incitations fiscales.

