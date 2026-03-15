>> À Tuyên Quang, les Tày célèbrent la fête Lông tông
La fête Lông Tông (également appelée “fête de la descente aux champs“) est une tradition emblématique des Tày dans la province de Lào Cai (Nord). Elle est organisée chaque année au début du printemps afin de prier pour un climat favorable, de bonnes récoltes et une vie prospère. Cette année, elle s’est tenue les 1er et 2 mars dans la commune de Phong Du Thuong, où vivent plusieurs groupes ethniques tels que les Tày, Dao et H’mông.
|Luong Van Thu, président du Comité populaire de la commune de Phong Du Thuong, trace les premiers sillons, marquant le début de la nouvelle saison agricole.
|Les dirigeants locaux sèment les premières graines de la saison.
La fête débute par des rituels solennels dans les maisons communales, lieux spirituels importants pour la communauté. Le sacrifice d’un buffle, la procession et les offrandes au Dieu de l’Agriculture expriment le souhait d’une nouvelle saison agricole prospère. Le moment le plus marquant est la cérémonie tich diên (descente aux champs), au cours de laquelle les dirigeants locaux tracent les premiers sillons dans un champ choisi, suivis par les habitants qui sèment les premières graines avec l’espoir d’une année abondante.
|Procession des offrandes dans la commune de Phong Du Thuong, province de Lào Cai (Nord).
Outre la partie rituelle, la fête propose également de nombreuses activités festives, notamment des jeux populaires tels que le lancer de “còn“, le tir à la corde, la marche sur échasses ou encore le jeu du tambour les yeux bandés. Des chants et danses traditionnels, ainsi que des échanges culturels, animent l’événement. Un espace d’exposition de produits locaux attire aussi les visiteurs avec des spécialités montagnardes telles que riz gluant aux cinq couleurs, poisson bông, poulet noir et autres produits agricoles.
|Le traditionnel jeu de tir à la corde fascine de nombreux habitants locaux et touristes.
Selon Luong Van Thu, président du Comité populaire de la commune de Phong Du Thuong, “ce patrimoine culturel important de l’ethnie Tày contribue à renforcer la cohésion communautaire et à promouvoir le tourisme local”.
|La fête Lông Tông, un rendez-vous culturel de différentes ethnies.
Pour Nguyên Thi Huyên, touriste venue de Phu Tho, la fête offre une expérience intéressante en permettant de participer aux rituels et aux jeux traditionnels au cœur de paysages montagneux.
Texte et photos : Dinh Thùy/VNA/CVN