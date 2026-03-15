La fête Lông Tông, une tradition des Tày à Lào Cai

Au cœur des montagnes de Lào Cai (Nord), la fête Lông Tông des Tày célèbre chaque printemps le renouveau agricole et la solidarité communautaire. Rituels sacrés, descente symbolique aux champs, jeux traditionnels et spécialités locales rythment cet événement culturel qui attire habitants et visiteurs.

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La fête Lông Tông (également appelée “fête de la descente aux champs“) est une tradition emblématique des Tày dans la province de Lào Cai (Nord). Elle est organisée chaque année au début du printemps afin de prier pour un climat favorable, de bonnes récoltes et une vie prospère. Cette année, elle s’est tenue les 1er et 2 mars dans la commune de Phong Du Thuong, où vivent plusieurs groupes ethniques tels que les Tày, Dao et H’mông.

La fête débute par des rituels solennels dans les maisons communales, lieux spirituels importants pour la communauté. Le sacrifice d’un buffle, la procession et les offrandes au Dieu de l’Agriculture expriment le souhait d’une nouvelle saison agricole prospère. Le moment le plus marquant est la cérémonie tich diên (descente aux champs), au cours de laquelle les dirigeants locaux tracent les premiers sillons dans un champ choisi, suivis par les habitants qui sèment les premières graines avec l’espoir d’une année abondante.

Outre la partie rituelle, la fête propose également de nombreuses activités festives, notamment des jeux populaires tels que le lancer de “còn“, le tir à la corde, la marche sur échasses ou encore le jeu du tambour les yeux bandés. Des chants et danses traditionnels, ainsi que des échanges culturels, animent l’événement. Un espace d’exposition de produits locaux attire aussi les visiteurs avec des spécialités montagnardes telles que riz gluant aux cinq couleurs, poisson bông, poulet noir et autres produits agricoles.

Selon Luong Van Thu, président du Comité populaire de la commune de Phong Du Thuong, “ce patrimoine culturel important de l’ethnie Tày contribue à renforcer la cohésion communautaire et à promouvoir le tourisme local”.

Pour Nguyên Thi Huyên, touriste venue de Phu Tho, la fête offre une expérience intéressante en permettant de participer aux rituels et aux jeux traditionnels au cœur de paysages montagneux.

Texte et photos : Dinh Thùy/VNA/CVN