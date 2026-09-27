Premier Festival du banh mi vietnamien au Japon

Premier événement au Japon entièrement consacré au banh mi vietnamien, le festival organisé les 26 et 27 septembre à Tokyo invite le public japonais à découvrir, à travers la gastronomie, la culture vietnamienne et les liens qui rapprochent les deux peuples.

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Photo : VNA/CVN

Le Festival du banh mi vietnamien 2026 s'est ouvert le 26 septembre sur la place Fun More Time du parc central de Shinjuku, à Tokyo.

Se déroulant sur deux jours, les 26 et 27 septembre, cet événement est le premier au Japon à mettre le banh mi vietnamien à l’honneur, offrant un nouvel espace de rencontre entre les habitants locaux et la communauté vietnamienne autour de la gastronomie.

S'exprimant lors de l'ouverture, le représentant de l'ambassade du Vietnam au Japon, Nguyên Sau, a souligné que le banh mi et le café étaient deux spécialités emblématiques du Vietnam, de plus en plus appréciées au Japon et dans le monde. Selon lui, le festival permet aux visiteurs non seulement de découvrir des mets et des boissons, mais aussi de mieux connaître la culture vietnamienne.

Nguyên Sau a ajouté que le festival de cette année coïncidait avec la Fête de la Mi-Automne, offrant ainsi aux familles vietnamiennes et japonaises l'occasion de participer ensemble à des activités culturelles. Il a exprimé l'espoir qu'à travers des expériences telles que le défilé de lanternes, la danse du lion et la dégustation de gâteaux de Lune, les enfants japonais comprendraient mieux la culture vietnamienne, tandis que les enfants vietnamiens résidant au Japon auraient une nouvelle occasion de renouer avec les traditions de leur pays d’origine et de les préserver.

Photo : VNA/CVN

Malgré la pluie, des milliers de visiteurs sont venus découvrir et savourer la gastronomie vietnamienne. Autour des stands, les visiteurs se sont laissé tenter par le banh mi et d’autres saveurs de la cuisine vietnamienne. Selon les organisateurs, l'événement devrait attirer des dizaines de milliers de visiteurs durant ces deux jours.

Le défilé de lanternes de la mi-automne organisé dans la soirée du 26 septembre a également apporté une touche traditionnelle à l'ambiance festive au cœur de Tokyo.

Nguyên Khanh Ly, membre du comité d'organisation, a déclaré que l'objectif était d'intégrer la cuisine vietnamienne, en particulier le banh mi, dans la vie quotidienne des Japonais. L'équipe d'organisation souhaite que cette première édition devienne un événement annuel, créant un espace convivial où les Japonais peuvent découvrir la gastronomie vietnamienne et la communauté vietnamienne partager les saveurs de son pays d'origine.

Pour Tonoduka Rikako, propriétaire de la boulangerie Ba Ba, l'amour pour le banh mi vietnamien est né d'une première dégustation. Elle a raconté n'en avoir jamais goûté auparavant et avoir été agréablement surprise. Désireuse de faire connaître ce mets à un plus grand nombre de Japonais, elle a ouvert son commerce il y a environ cinq ans.

Selon elle, sa clientèle est principalement composée de Japonais, ainsi que de clients venus d'Europe et des États-Unis, tandis que les Vietnamiens représentent environ un cinquième de sa clientèle. Elle a expliqué qu'elle tenait à préserver les saveurs du banh mi vietnamien et s'est dite heureuse de voir ce mets apprécié de ses clients.

Parmi les visiteurs figurait également Ogawa Hitoshi, qui a vécu et travaillé au Vietnam pendant environ trois ans. De retour au Japon, il garde un attachement particulier au pays, à ses habitants et à sa cuisine.

Le banh mi et le pho comptent parmi ses plats préférés, tandis que le café au lait glacé reste pour lui un souvenir incontournable de son séjour au Vietnam.

Pour lui, ce type de festival est l’occasion de retrouver des amis vietnamiens et des saveurs familières. Il espère aussi que de tels événements permettront à davantage de Japonais de découvrir la cuisine, la culture et les habitants du Vietnam, contribuant ainsi à rapprocher les deux peuples.

VNA/CVN