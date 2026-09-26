Les 40 éclats de Phan Dang Hoàng impressionnent à la Fashion Week de Milan 2027

Le créateur vietnamien Phan Dang Hoàng a présenté à la Fashion Week de Milan 2027 une collection Printemps-Été 2027 de plus de 40 modèles, intitulée "Tấm Cám" et inspirée du célèbre conte de fées vietnamien.

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Photo : Phan Dang Hoàng

C’est la troisième fois que le créateur vietnamien Phan Dang Hoàng présente un défilé en présentiel lors de la Fashion Week de Milan, utilisant chaque création pour raconter des histoires ancrées dans les valeurs vietnamiennes.

S’inspirant d’un conte de fées profondément ancré dans la mémoire culturelle de générations de Vietnamiens, la collection explore le parcours de transformation de Tấm : d’une jeune fille douce subissant une profonde injustice, elle devient une figure en quête perpétuelle de redécouverte de soi et d’épanouissement personnel.

Phan Dang Hoàng ne retrace pas l’intrigue originale et ne présente pas non plus la collection comme une transposition littérale des personnages familiers en illustrations de mode. Il saisit plutôt l’esprit profond de l’évolution de Tấm.

Dans cette collection, les hauts dos-nus traditionnels (áo yếm), les foulards en pointe dits "bec de corbeau" (khăn mỏ quạ), les lignes fluides et la grâce caractéristique d’une région culturellement riche sont distillés, déconstruits et restructurés pour donner naissance à des silhouettes contemporaines.

L’imagerie mémorielle s’affranchit de sa forme traditionnelle pour être réinterprétée à travers le langage créatif singulier de Phan Dang Hoàng, où structure, matière et technique convergent afin d’offrir une nouvelle allure à des éléments familiers.

Composée de plus de 40 créations, la collection déploie une métamorphose délibérée, mettant en scène des structures et des silhouettes en perpétuelle mutation. Des découpes audacieuses et franches alternent avec des lignes douces et fluides, instaurant un rythme entre force et féminité.

Phan Dang Hoàng intègre des broderies à la main au fil de soie, réalisées par des artisans issus de villages de métiers du Nord du Vietnam. Ces détails brodés transcendent la simple ornementation pour constituer une strate texturée de mémoire, confrontant le temps, la patience et le savoir-faire artisanal au rythme effréné de la mode moderne.

Réinventer la tradition au présent

Photo : Phan Dang Hoàng

L’intégration de la broderie traditionnelle à la main évite de tomber dans la simple nostalgie. Grâce à l’approche du créateur, cette technique ancestrale s’inscrit dans un cadre visuel inédit, nouant un dialogue entre passé et présent. Chaque point porte la marque personnelle de l’artisan tout en enrichissant le récit de la culture, de la mémoire et de la transformation.

Du Vietnam à Milan, ce parcours entretient un dialogue bidirectionnel : projeter sur la scène mondiale des valeurs façonnées par la culture vietnamienne, tout en s’imprégnant des courants de la mode internationale pour affiner un vocabulaire stylistique unique.

Pour Phan Dang Hoàng, c’est aussi ainsi que la culture demeure vivante dans le présent et évolue vers l’avenir : "Ne pas perdre son identité, se transformer pour être soi-même".

VNA/CVN