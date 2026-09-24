Hô Chi Minh-Ville : la Fête de la mi-automne 2026 haute en couleurs

De nombreux cafés et restaurants de Hô Chi Minh-Ville investissent des sommes considérables dans les décorations de la Fête de la mi-automne, créant des décors élaborés et dignes d’être immortalisés en photo. Beaucoup distribuent également des lanternes en papier et organisent des activités ludiques pour les enfants.

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Photo : CTV/CVN

Bien avant l’arrivée de la Fête de la mi-automne, de nombreux cafés et restaurants se parent déjà de lanternes, de têtes de lion et de décors évoquant les souvenirs d’enfance. Certains préparent même des lanternes en papier cellophane à offrir aux enfants et organisent des activités pour toute la famille.

Raviver les souvenirs d’enfance

Le Saha Coffee, situé dans la ruelle 173 de la rue Binh Loi, dans le quartier de Binh Loi Trung, a instauré très tôt l’ambiance de la Fête de la mi-automne en consacrant plusieurs espaces aux décorations sur ce thème. L’un des coins les plus remarquables est aménagé comme un atelier de teinture textile, avec des objets d’inspiration folklorique tels que des lanternes en forme de carpe rouge, des masques en papier mâché représentant un clown et le génie de la Terre, des plateaux en bambou et des branches de grenadier. Ces objets familiers sont disposés côte à côte, créant un coin photo à l’atmosphère traditionnelle de la Fête de la mi-automne.

Ailleurs, des têtes de lion et des tambours côtoient de grandes maquettes de lune. Le Saha Coffee abrite également un petit bassin de lotus, niché parmi des pierres et des objets décoratifs. L’association des têtes de lion, des lanternes et des lotus crée un coin coloré, idéal pour les photos.

L’ambiance de fête se prolonge à l’extérieur grâce à de nombreux autres éléments, comme des lanternes en papier peintes à la main, des paravents en bambou tressé, des bâtons de portage et une table de banquet décorée dans un style folklorique.

Photo : CTV/CVN

Thao Nguyên, étudiante, a découvert le Saha Coffee sur les réseaux sociaux et s’y est rendue, séduite par son atmosphère nostalgique. "En regardant ces lanternes, je me souviens des Fêtes de la mi-automne de mon enfance, quand je portais des lanternes avec mes amis. L’endroit n’est pas excessivement sophistiqué, mais il est magnifique en photo et crée une atmosphère chaleureuse et intime", a déclaré Thao Nguyên.

Au cœur de la mégapole, le café Nhà Tao, rue Vu Huy Tân, dans le quartier de Gia Dinh, a lui aussi changé de décor. Le café a opté pour un style traditionnel, avec des lanternes, des tables et des chaises familières ainsi que des objets du quotidien, plutôt que pour des décorations élaborées. Cette ambiance a attiré de nombreux jeunes venus prendre un café et se faire photographier dans les jours précédant la fête. Les lanternes colorées, mêlées à des objets familiers, évoquent les fêtes d’antan.

Selon un employé, le café a été décoré assez tôt afin de laisser aux clients le temps de prendre des photos et de retrouver leurs amis. Le café a utilisé des éléments de décoration existants plutôt que d’en créer de nouveaux, parvenant ainsi à recréer une ambiance nostalgique en plein cœur de la ville.

Lanternes et jeux traditionnels

Photo : CTV/CVN

Alors que beaucoup de cafés ont opté pour une décoration destinée aux jeunes clients souhaitant prendre des photos, le café "Chè Buoi Me Siêu Nhân" (Thé au pamplemousse de Super Maman), situé au 53, rue n° 3, à CityLand Park Hills, dans le quartier de Go Vap, a choisi de cibler les familles. Décoré de lanternes, le café a organisé une distribution de lanternes traditionnelles en papier cellophane aux enfants dans les jours précédant la fête. Luong Thi Nhi, la propriétaire, a expliqué que cette initiative est organisée chaque année, mais que cette année, elle met davantage l’accent sur la participation des parents et de leurs enfants. Du 13 au 23 septembre, les enfants visitant le café pourront participer à un quiz sur la fête.

Après avoir répondu aux questions, les enfants reçoivent une lanterne en papier cellophane et un billet pour participer au défilé des lanternes le 24 septembre. La particularité de cette lanterne est qu’elle ne sera pas seulement emportée à la maison : les enfants devront l’apporter avec eux pour participer au défilé organisé par le café. Les parents sont également invités à scanner le code d’inscription de leurs enfants et à participer aux activités.

Selon Luong Thi Nhi, le café a opté pour des lanternes en papier cellophane plutôt que pour les lanternes musicales à piles, très populaires aujourd’hui, car il souhaite permettre aux enfants de découvrir les jouets autrefois associés à cette fête.

"Les enfants d’aujourd’hui possèdent de nombreux jouets modernes. C’est pourquoi je souhaite qu’ils sachent à quoi ressemblait la Mi-automne autrefois. Lorsque les parents fabriquent et jouent ensemble, et partagent leurs propres souvenirs de cette fête avec leurs enfants, cela crée un lien entre les générations", explique Mme Nhi.

Photo : VNA/CVN

Le café met également à disposition des livres sur la fête afin que les parents puissent les lire avec leurs enfants. Pour les enfants qui ne savent pas lire ou qui ne peuvent pas répondre aux questions, les parents peuvent leur raconter les histoires. Selon Mme Nhi, l’objectif est d’éviter que le quiz ne se transforme en une compétition entre "bonnes" et "mauvaises" réponses, mais d’en faire une occasion pour les parents et les enfants de découvrir ensemble la fête.

Le soir du 24 septembre (14e jour du 8e mois lunaire), le programme se poursuit avec une procession de lanternes, des rencontres avec les personnages de Chú Cuội (Gardien de buffles) et de Chị Hằng (Déesse de la Lune), un festin et des jeux en famille. L’un des derniers défis du programme consiste à répondre à trois questions sur ce qui a été entendu pendant le spectacle afin de gagner une lanterne en forme de dragon, fabriquée en papier cellophane.

"Pour recevoir la grande lanterne, toute la famille doit participer et écouter attentivement depuis le début du programme. Je veux que les enfants vivent une Fête de la mi-automne où leurs parents jouent vraiment avec eux", a confié Mme Nhi.

Tân Dat/CVN