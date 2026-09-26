Les savoir-faire traditionnels, nouvelle source d'inspiration du design vietnamien

La rencontre entre les besoins contemporains et le patrimoine donne naissance à des produits porteurs d’une identité locale. De nombreuses marques vietnamiennes s’appuient sur les matériaux, les savoir-faire artisanaux et les récits culturels pour développer des produits dans le domaine du design créatif.

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Photos : VNA/CVN

Cependant, pour valoriser pleinement ces ressources culturelles, la recherche, la production et le marché doivent être articulés au sein d’une stratégie globale.

L’intégration des savoirs et des techniques artisanales traditionnelles dans des produits contemporains ouvre de nouvelles perspectives au design vietnamien. De nombreuses marques collaborent avec des artisans et des artistes afin d’intégrer la culture locale à la mode, à l’ameublement et aux produits de consommation, tout en affirmant leur identité sur le marché.

Transformation des valeurs locales dans le design

La marque de mode Kilomet109 associe matières premières locales, savoir-faire artisanaux et design dans une démarche de mode durable. Elle travaille notamment avec des artisans Nùng, H’mông et Thai, de la production des matières premières au filage, au tissage et à la teinture naturelle. Ces techniques traditionnelles nourrissent un langage de design contemporain fortement ancré dans l’identité locale.

TiredCity s’appuie sur les images et les récits du Vietnam pour concevoir des produits souvenirs et de consommation. En collaboration avec de jeunes artistes et peintres, la marque développe des collections de vêtements, sacs, affiches et souvenirs qui rendent la culture vietnamienne plus accessible au jeune public.

Dans l’ameublement, Viet Furniture associe matériaux traditionnels et design moderne. Sa collection "Gánh Gánh Gông Gông" s’inspire notamment du fléau et de la jarre, avec l’utilisation de rotin, de bambou et de céramique de Bát Tràng. Le designer Luu Viêt Thang a souligné que les récits culturels et les motifs traditionnels constituent une importante source d’inspiration pour les créateurs.

Ces exemples montrent que les savoirs locaux peuvent devenir une source de création contemporaine et accroître la valeur des savoir-faire traditionnels. Selon la Docteure Lu Thi Thanh Lê de l'Université nationale de Hanoï, leur transformation en produits à forte valeur ajoutée peut également améliorer la valeur commerciale et les débouchés des artisans et des villages de métiers d’art.

Construction d'un écosystème de co-création

Photos : VNA/CVN

L’expérience de certaines marques montre que la combinaison des savoirs locaux, de la créativité, des techniques, de la production et du marché permet de concevoir des produits adaptés aux modes de vie contemporains. Toutefois, ces initiatives restent encore principalement portées par chaque marque individuellement. Le développement du design au sein des industries culturelles nécessite donc un écosystème capable de relier recherche, création, production et marché.

Selon des experts, la valeur de cette chaîne réside dans la capacité à transformer les savoirs locaux en valeur créative et économique. La coopération entre artisans, designers, technologues et producteurs peut favoriser le développement de nouveaux produits, faciliter leur accès au marché et contribuer à améliorer les moyens de subsistance des communautés.

Dans cet écosystème, l’origine des savoirs et les détenteurs des droits doivent être clairement identifiés et le partage des bénéfices doit être équitable.

Trân Tuyêt Lan, directrice générale de Craft Link, a souligné l’importance de reconnaître l’origine, les détenteurs des droits et la contribution des artisans, ainsi que de garantir un partage transparent des bénéfices.

Les communautés doivent participer aux décisions concernant l’utilisation de leurs valeurs culturelles. Craft Link accompagne cette démarche en fournissant notamment des informations sur l’origine et le processus de fabrication des produits, et en consacrant une partie de ses bénéfices au soutien des communautés.

Ainsi, le design contemporain s’inspire des savoirs et savoir-faire traditionnels pour faire vivre l’identité culturelle vietnamienne dans le langage de l’époque. Cette démarche crée une valeur à la fois esthétique et économique, tout en contribuant à améliorer les moyens de subsistance et la compétitivité des produits vietnamiens. L’écosystème de co-création pourrait ainsi favoriser l’émergence de nouvelles marques de design créatif portant une identité vietnamienne.

VNA/CVN