Le numérique, un nouvel outil pour préserver le Mo Muong

Face au risque de disparition progressive du Mo Muong, la numérisation offre de nouvelles possibilités pour préserver, transmettre et faire connaître ce patrimoine culturel des Muong.

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Photo : VNA/CVN

Face au risque de disparition progressive de nombreuses formes de patrimoine culturel immatériel, la transformation numérique apparaît comme une solution importante pour préserver et valoriser les traditions. Pour le Mo Muong, patrimoine culturel immatériel national étroitement lié à la vie spirituelle des Muong, la numérisation répond à un besoin concret tout en ouvrant de nouvelles possibilités de transmission dans la société contemporaine.

La Résolution N°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne fixe l’objectif de numériser 100% des éléments du patrimoine culturel classés au niveau national en 2026, avec un processus qui devra être pleinement achevé en 2030. Cette orientation vise à faire entrer le patrimoine traditionnel dans l’espace numérique afin de mieux le préserver et le valoriser.

Dans les régions peuplées de Muong de la province de Phu Tho, le Mo Muong reste présent dans la vie culturelle et spirituelle des habitants. Récités lors de cérémonies traditionnelles, les chants et récits du Mo renferment un riche patrimoine de connaissances populaires sur l’histoire de la communauté, ses coutumes et son mode de vie.

Photo : VNA/CVN

Cependant, le Mo Muong se transmet encore essentiellement par voie orale. De nombreux praticiens possédant une connaissance approfondie de ce patrimoine sont aujourd’hui âgés, tandis que la relève parmi les jeunes reste limitée. Parallèlement, les transformations de la société ont entraîné une raréfaction de certains rituels traditionnels, réduisant progressivement les occasions de pratiquer et de transmettre le Mo Muong.

Face à cette situation, plusieurs localités de Phu Tho ont intensifié la collecte, l’enregistrement audio et vidéo ainsi que l’archivage de documents consacrés au Mo Muong. Les technologies numériques devraient ainsi contribuer à préserver ce patrimoine tout en le rendant plus accessible au public.

De nombreux praticiens utilisent désormais des smartphones et d’autres appareils pour filmer les cérémonies. Ces images et vidéos sont ensuite archivées ou diffusées sur des plateformes numériques, permettant de mieux faire connaître le Mo Muong et la culture des Muong.

Selon l’Artiste du peuple Bùi Van Minh, l’enregistrement des cérémonies et leur partage sur des plateformes telles que Zalo et Facebook permettent non seulement de conserver des documents, mais aussi de fournir des ressources à ceux qui souhaitent découvrir ou apprendre la pratique du Mo. Les traditions culturelles des Muong peuvent ainsi toucher un public plus large.

Photo : VNA/CVN

Bùi Van Hung, jeune praticien du Mo Muong dans la commune de Dai Dông, explique ne pas avoir reçu de formation professionnelle en matière de tournage et de montage vidéo. Les formations organisées par le secteur culturel et les organismes spécialisés permettent ainsi aux praticiens de se familiariser progressivement avec ces outils afin de mieux préserver et faire connaître le Mo Muong.

Selon les spécialistes, la numérisation du patrimoine ne peut se limiter aux enregistrements audio et vidéo : elle doit être menée de manière méthodique et scientifique, dans le respect de l’authenticité du patrimoine. Cette démarche est essentielle pour constituer des bases de données durables au service de la gestion, de la recherche et de la préservation du patrimoine.

Photo : VNA/CVN

Pour le chercheur en culture populaire Bùi Huy Vong, la numérisation du Mo Muong doit s’inscrire dans une démarche de long terme visant à préserver et à faire vivre ce patrimoine dans la société contemporaine. Il souligne que le Mo Muong disparaît rapidement et que sa préservation contribue également à protéger le socle culturel du Vietnam. Selon lui, ce patrimoine doit bénéficier d’une attention accrue dans le processus de numérisation afin que ses valeurs puissent continuer à être transmises aux générations futures.

VNA/CVN