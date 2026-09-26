La 15e Journée européenne des langues met à l'honneur la diversité culturelle à Hanoï

Organisée le 26 septembre à l’Institut Goethe de Hanoï, la 15 e Journée européenne des langues a rassemblé étudiants, enseignants et passionnés de langues autour de la diversité linguistique, du dialogue interculturel et des valeurs du multilinguisme.

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Dès le début de l’après-midi, l’Institut Goethe de Hanoï a connu une forte affluence. Familles, lycéens, étudiants et jeunes professionnels se sont retrouvés dans une ambiance conviviale, parcourant les différents stands pour découvrir de nouvelles langues, échanger avec les représentants des ambassades et des instituts culturels européens, et participer aux nombreuses activités proposées.

Organisée par le Réseau EUNIC (Instituts nationaux de culture de l’Union européenne) au Vietnam, la manifestation a permis aux visiteurs de découvrir la richesse des langues et des cultures européennes à travers un programme interactif et accessible à tous. "L’événement est une opportunité unique de découvrir un petit peu toute la diversité linguistique et culturelle de l'Europe", a souligné Pierre Du Ville, président d’EUNIC Vietnam et délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam. Selon lui, les visiteurs vietnamiens ont pu, en quelques heures seulement, accéder à "un monde complètement différent, parfois inconnu, mais très enrichissant".

"Tout comme l’Allemagne se situe au cœur de l’Europe, l’Institut Goethe est au cœur de Hanoï. Nous tenons à y accueillir le plus grand nombre à l’occasion de la Journée européenne des langues. L’Institut Goethe ne représente pas uniquement la langue et la culture allemandes : il est aussi un espace ouvert aux langues et aux cultures européennes dans toute leur diversité", a déclaré Sabine Wilmes, directrice adjointe de l’Institut Goethe.

"Les langues et la culture sont des passerelles qui favorisent le rapprochement entre les personnes dans tous les domaines de la vie", a-t-elle ajouté.

Un programme riche et inclusif

Pour sa 15e édition, la Journée européenne des langues a proposé un programme particulièrement diversifié. "Nous avons renforcé la participation de nos partenaires européens et adopté une approche encore plus inclusive", a indiqué Mara Ruth Wesemüller, consultante en éducation à l’Institut Goethe de Hanoï. Dans cette optique, le comité d’organisation a notamment invité des enseignants de langue des signes vietnamienne. "Il est important pour nous de créer des passerelles entre les langues européennes, la langue vietnamienne et la langue des signes vietnamienne", a-t-elle souligné.

Par ailleurs, un atelier de formation destiné aux enseignants de langues étrangères a été consacré à l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur l’enseignement. Les participants ont exploré différentes pistes pour intégrer l’IA dans les cours de langues. Des enseignants d’italien, de français et d’allemand y ont pris part aux côtés d’une experte chargée d’animer les échanges.

Tout au long de l’après-midi, les mini-cours de 30 minutes ont attiré de nombreux visiteurs. Les participants ont pu s’initier à plusieurs langues en découvrant des expressions courantes et les bases de la communication propres à chacune d’elles.

Des activités pour tous les publics

"Je suis très heureuse de participer au cours de français organisé par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam. À cette occasion, je peux découvrir un peu la Belgique, son pays et sa culture", a confié la jeune Quy, de Hanoï. Selon elle, l’événement, organisé de manière très professionnelle, a attiré un public nombreux de tous âges.

Parmi les temps forts de l’événement figuraient les rencontres linguistiques express (speak-dating). Mobilisant 11 partenaires, cette activité a offert aux visiteurs l’occasion de découvrir de nombreuses langues de manière ludique, au fil d’échanges interactifs et de jeux de mots.

"Nous accordons une attention particulière aux familles. Dans le hall principal, un espace Karaoké autour de l’Europe est proposé, accompagné d’un atelier de maquillage pour enfants : pendant que les parents chantent, les plus jeunes peuvent se faire maquiller aux couleurs des drapeaux ou avec des motifs inspirés de l’Europe", a expliqué Mara Ruth Wesemüller.

Placée sous le thème "Des langues qui nous unissent", la Journée européenne des langues a une nouvelle fois confirmé son rôle de plateforme d’échanges entre le Vietnam et l’Europe, favorisant la compréhension mutuelle, la mobilité académique et la découverte de la richesse culturelle européenne.

Texte et photos : Vân Anh/CVN