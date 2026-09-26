Hanoï : le quartier de Hoàn Kiêm fait rayonner les traditions de la Fête de la mi-automne

Dans la soirée du 25 septembre, le Comité populaire du quartier de Hoàn Kiêm a organisé la "Nuit de la pleine lune 2026" au Centre d’information et de culture du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée), au 2, rue Lê Thai Tô, attirant un grand nombre d’enfants, d’habitants et de visiteurs.

>> La Fête de la mi-automne d’antan au cœur d’une station balnéaire

>> Mi-automne : le Premier ministre Lê Minh Hung au chevet des enfants malades

>> Gâteaux de la mi-automne et lanternes en céramique : éclat et tradition de réunion

Photo : VNA/CVN

Le programme s’est ouvert par des spectacles de tambours traditionnels ainsi que des danses de la licorne, du lion et du dragon. Un cortège de lanternes traditionnelles de la Fête de la mi-automne a ensuite défilé dans les rues autour du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée), les espaces piétonniers et les rues du Vieux quartier, au rythme de spectacles folkloriques de rue.

L’un des temps forts de la soirée a été le défilé de 14 groupes de lanternes. Outre les lanternes de la Fête de la mi-automne et les formes d’art populaire familières, les enfants ont pu découvrir des symboles caractéristiques de Thang Long - Hanoï, tels que les figurines en papier représentant des lettrés, la Tour du Pinceau et l’Autel de l’Encrier. Selon le comité d’organisation, ces images évoquent la tradition d’amour de l’étude, le respect du savoir et les beaux espoirs que les générations précédentes nourrissent pour les enfants.

De nombreuses lanternes, maquettes et créations artisanales présentées lors de la fête ont été restaurées ou réalisées par des artistes et des artisans, puis revisitées dans un langage contemporain, tout en préservant les valeurs traditionnelles.

Valorisation des valeurs traditionnelles

Photo : VNA/CVN

La série d’activités marquant le début de la saison de la Lune avait débuté au marché Dông Xuân, où les valeurs traditionnelles ont été mises en valeur sous de nouvelles formes, à travers des spectacles artistiques accompagnés de projections de mapping sur la voûte du marché. Dans la rue Hàng Ma, les lanternes, les jouets traditionnels et les éléments familiers de la culture de la Fête de la mi-automne se sont mêlés à l’animation de la vie urbaine.

Dans les espaces patrimoniaux du Vieux quartier, les enfants et les visiteurs ont pu rencontrer des artisans, fabriquer eux-mêmes des jouets et des gâteaux de la mi-automne, découvrir les têtes de lion traditionnelles ainsi que les coutumes transmises de génération en génération par les habitants de Hanoï. Des activités liées à la Fête de la mi-automne ont également été organisées dans 28 groupes résidentiels et dans les écoles, permettant de faire vivre la joie de cette fête au plus près des familles et des enfants.

Selon Nguyên Hông Trang, vice-présidente du Comité populaire du quartier de Hoàn Kiêm, au cours des deux dernières semaines, l’atmosphère de la Fête de la mi-automne s’est installée dans de nombreux espaces de Hoàn Kiêm. La localité souhaite offrir aux enfants une enfance sûre et joyeuse, entourée d’affection, ainsi que des espaces de loisirs et d’apprentissage leur permettant de grandir au contact de la culture de leur terre natale.

"La culture est préservée de la manière la plus naturelle et la plus durable lorsqu’elle devient une partie des souvenirs de chaque enfant ", a-t-elle souligné.

À noter que lors de la fête, le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam du quartier de Hoàn Kiêm ont offert 1.500 cadeaux aux enfants et remis 10 bicyclettes à 10 élèves exemplaires issus de familles en difficulté et ayant obtenu de bons résultats scolaires.

Photo : VNA/CVN

Outre la "Nuit de la pleine lune 2026", d’autres activités culturelles et patrimoniales sont organisées du 28 août au 30 septembre dans plusieurs espaces patrimoniaux de Hoàn Kiêm.

Au Centre d’échanges culturels du Vieux quartier, au 50, rue Dào Duy Tu, l’espace de la Fête traditionnelle de la mi-automne est recréé à travers des collections d’anciennes lanternes et des démonstrations de fabrication de jouets traditionnels. Le Centre culturel et artistique, au 22, rue Hàng Buôm, présente d’anciennes lanternes en forme d’animaux, des lanternes tournantes et des figurines en papier représentant des lettrés. À la Maison du patrimoine, au 87, rue Ma Mây, l’espace dans lequel les familles hanoiennes d’autrefois célébraient la pleine lune est reconstitué.

VNA/CVN