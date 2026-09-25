Le pianiste Rick Wakeman donne un concert insolite pour des ours sauvés du trafic

Le pianiste et compositeur britannique Rick Wakeman (CBE) a donné jeudi 24 septembre un concert exceptionnel pour des ours sauvés au Centre de sauvetage des ours du Vietnam, situé dans le parc national de Tam Dao, dans le cadre de la campagne "Free the Final Bears" organisée par l’association Animals Asia.

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Photo : ND/CVN

Son concert a été donné en direct sur un piano à queue Yamaha installé dans l’enclos des ours d’Animals Asia, au parc national de Tam Dao ; Wakeman a d’ailleurs composé des morceaux inédits spécialement pour ces ours sauvés.

Au cours des trente minutes de la prestation, l’artiste britannique a interprété trois morceaux : "Gone But Not Forgotten", "After the Ball" et "Morning Has Broken". Sa musique a résonné dans un espace où ne se mêlaient que les sons de la forêt, le bruissement des feuilles et les bruits liés au quotidien des ours.

Un moment privilégié a eu lieu lorsque plus de dix ours se sont approchés de lui. Nul ne pouvait savoir exactement comment les ours percevaient la musique, mais cette scène est devenue l’un des moments les plus marquants de la prestation.

Pour Wakeman, se produire au centre de sauvetage a permis de réaliser un rêve qu’il chérissait depuis des années. Le musicien britannique entretient une relation de longue date avec l’organisation Animals Asia et parraine Moon, un ours noir d’Asie sauvé d’une ferme d’extraction de bile.

Photo : ND/CVN

Son lien avec les ours a également trouvé sa place dans sa musique. Il a composé "Cyril Wolverine" pour un ours qu’il parraine et "Rocky (The Legacy)" pour un autre ours sauvé. Ces deux morceaux ont par la suite figuré sur son album "Piano Odyssey", qui a atteint la septième place du classement des albums au Royaume-Uni.

Wakeman a exprimé sa joie de pouvoir jouer du piano pour ces ours exceptionnels, au cœur du cadre magnifique du Centre de sauvetage des ours du Vietnam.

L’événement a réuni des représentants des autorités compétentes, du parc national de Tam Dao, de l’ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, ainsi que des partenaires et sponsors d’Animals Asia. Les acteurs britanniques Peter Egan et Lesley Nicol, soutiens de longue date des efforts de sauvetage des ours, étaient également présents.

L’actrice et marraine vietnamienne Tang Thanh Hà a aussi pris part à l’événement. En 2022, après une visite au Centre de sauvetage des ours du Vietnam, elle s’était engagée à parrainer à vie An, un ours à collier. Passé du stade d’ourson à celui d’adulte, An vit désormais en toute sécurité à Tam Dao.

Selon Animals Asia, le Vietnam recensait 4.239 ours en captivité en 2005. Après plus de deux décennies d’initiatives de gestion, de sauvetage et de sensibilisation du public, il reste plus de 120 ours en captivité dans divers établissements. L’extraction de bile d’ours est illégale au Vietnam.

Dans les centres de sauvetage de Tam Dao et de Bach Ma, les animaux sauvés bénéficient de soins à vie au sein d’enclos semi-naturels, où ils peuvent grimper, chercher de la nourriture, se reposer et explorer leur habitat en suivant leurs instincts naturels.

VNA/CVN