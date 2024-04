Binh Dinh

Près de 200 scientifiques et ingénieurs à la conférence IEEE en temps réel à Quy Nhon

>> La pollution et la gestion de l'environnement au cœur d’une conférence internationale

>> Dernières avancées dans le domaine de l'édition du génome et ses applications en agriculture

>> Conférence internationale sur les plantes médicinales et les produits naturels à Quy Nhon

Photo : ICISE/CVN

L’événement est organisé par la Société des sciences nucléaires et plasmatiques (Nuclear & Plasma Sciences Society - IEEE NPSS), l’Association Rencontres du Vietnam, et le Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (International Centre for Interdisciplinary Science and Education - ICISE).

Cette conférence multidisciplinaire est consacrée aux derniers développements sur les techniques en temps réel dans les domaines du plasma et de la fusion nucléaire, de la physique des particules, de la physique nucléaire et de l'astrophysique, des sciences spatiales, des accélérateurs, de la physique médicale, de l'instrumentation nucléaire et autres instruments de rayonnement.

La conférence offre l'occasion aux scientifiques, ingénieurs et étudiants du monde entier de partager les dernières recherches et développements. Elle attire également des industries pertinentes, intégrant un large éventail d'applications et de technologies informatiques.

Lors de la conférence, plus de 80 rapports sur divers sujets sont présentés.

VNA/CVN