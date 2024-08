Vietnam - Chine

Pour une frontière terrestre de paix, d'amitié, de coopération et de développement

Cette année marque le 25 e anniversaire du Traité de frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine et le 15 e de la signature de trois documents juridiques sur la frontière terrestre entre les deux pays.

Les trois documents juridiques sont le protocole sur la démarcation et la pose de bornes frontalières, l'accord sur les règlements de gestion des frontières et l'autre sur les postes-frontières et les règlements sur la gestion des postes-frontières.

Ces réalisations historiques ont jeté les bases juridiques et politiques permettant aux deux pays de maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement économique, d'assurer la sécurité et la défense, et de répondre aux aspirations de leur peuple.

Dans le but d'établir une frontière claire entre les deux pays, de 1974 à 1979, ils ont mené des négociations sur les questions frontalières et territoriales à trois reprises, mais n'ont pas réussi à obtenir de résultats en raison de divergences de positions et d'opinions.

Après la normalisation de leurs relations, les deux parties ont mené une quatrième négociation en octobre 1992. En octobre 1993, elles sont parvenues à un accord sur les principes fondamentaux du règlement des questions frontalières et territoriales, et ont convenu de se baser sur les conventions Franco-Qing de 1887 et 1895 ainsi que sur d'autres documents et cartes sur la démarcation et la pose de bornes frontalières pour redéfinir la frontière entre le Vietnam et la Chine.

Le 30 décembre 1999 à Hanoï, le Traité de démarcation de la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine (appelé traité de 1999) a été signé, posant une base importante pour la construction d'une frontière de paix, d'amitié et de stabilité à long terme entre les deux pays.

Cependant, le traité ne définissait la frontière que par écrit et sur des cartes. Afin de définir clairement la frontière, les deux parties doivent délimiter et poser des bornes, traduisant la frontière du Traité et sur les cartes en celle sur le terrain.

Fin 2008, les travaux de démarcation et de pose de bornes frontalières ont été pratiquement achevés. La frontière mesure 1.449,566 km de long et 1.970 bornes ont été installées, dont 1.548 bornes principales et 422 bornes auxiliaires.

Trois documents juridiques

Les deux pays partagent une frontière qui traverse les sept provinces de Diên Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bang, Lang Son et Quang Ninh au Vietnam, ainsi que la province du Yunnan et la région autonome Zhuang du Guangxi en Chine.

Après avoir terminé la démarcation et la pose de bornes frontalières, afin de coopérer dans la protection et la gestion de la frontière, les représentants des deux gouvernements ont signé les trois documents juridiques à Pékin (Chine) en 2009.

Le 14 juillet 2010, ces documents ont commencé à prendre effet et les deux pays gèrent officiellement la frontière terrestre conformément à ces documents.

Le Dr. Trân Công Truc, ancien chef du Comité gouvernemental des frontières, qui a participé directement aux négociations frontalières, a déclaré que le Vietnam et la Chine ont résolu les problèmes frontaliers et territoriaux par des négociations pacifiques et conformément aux principes du droit international et aux traités ou pratiques internationaux, pour les droits et intérêts légitimes de chaque partie, afin de gérer conjointement les désaccords et les différends conformément aux principes juridiques convenus.

''On peut dire que cette réalisation est une contribution précieuse à la pratique internationale et une partie indissociable du droit international public, pour résoudre les différends frontaliers et territoriaux nationaux'', a souligné le Dr.Trân Công Truc.

Le Pr. associé-Dr . Nguyên Hông Thao, ancien vice-président du Comité national des frontières du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que l'achèvement de la démarcation de la frontière terrestre et de la pose de bornes démontre de manière éclatante le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine, contribuant positivement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région.

Ces 25 dernières années, les deux pays ont déployé des efforts inlassables pour maintenir une frontière pacifique et stable, contribuant à promouvoir la coopération et à maintenir la dynamique de développement positive des relations bilatérales.

Ils ont également prouvé que le Traité de 1999, l'achèvement de la démarcation et de la pose de bornes frontalières et la mise en œuvre des trois documents juridiques ont été un succès d'une grande importance historique, ouvrant une nouvelle page dans les relations entre les deux pays.

"Comme des frères"

Dans une interview accordée à la presse le 15 août, l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, a déclaré qu'avec la mise en œuvre effective du Traité, les populations des deux nations vivant le long de la frontière commune ont stabilisé leur vie, coexisté harmonieusement et ont noué des liens étroits.

Le diplomate chinois a déclaré que les deux parties avaient mené à bien ce Traité, et les habitants aux frontières des deux pays vivaient en harmonie, se liant comme des frères. La zone frontalière sino-vietnamienne est devenue la plus paisible, stable et harmonieuse, avec les échanges commerciaux et les déplacements de biens et personnes les plus dynamiques au monde.

Le diplomate a rappelé le voyage du secrétaire général du Parti communiste chinois de l'époque, Nguyên Phu Trong, au poste-frontière international Huu Nghi (Amitié) - Youyi Guan en août 2023, au cours duquel le dirigeant a souligné que dans le monde, il n'y a qu'une seule frontière dans le monde dont le poste frontière porte le nom des deux mots "Huu Nghi" (Amitié), ce qui le rend unique au monde. Cela reflète de manière vivante les échanges amicaux dans la zone frontalière entre les deux pays, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'agit d'une zone frontalière pacifique et sûre dont les deux pays peuvent vraiment être fiers.

Selon un rapport du Comité national des frontières, au cours des dernières années, la frontière pacifique et stable a contribué à promouvoir la coopération et le développement dans la zone frontalière, ainsi que le commerce frontalier.

Des activités d'échange amical entre les forces de gestion des frontières des deux pays ont été menées activement. La défense, la garde des frontières et la diplomatie interpersonnelle ont été renforcées sous des formes diverses et des contenus riches. Depuis 2010, il y a eu huit échanges d'amitié en matière de défense des frontières et trois échanges d'amitié à la frontière.

Au niveau local, 67 paires de zones résidentielles frontalières ont établi des relations de jumelage, tandis que des mécanismes de coopération locale ont été organisés périodiquement et de manière flexible.

Avec des résultats positifs en matière de gestion, de protection ainsi que d'échanges commerciaux et d'amitié à la frontière entre le Vietnam et la Chine, dans les temps à venir, Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de sa Commission des relations extérieures, a déclaré qu'il pensait qu'avec de telles réalisations, les deux pays travailleraient ensemble pour créer des grandes orientations et des changements majeurs, transformant la frontière pacifique et stable en une frontière de coopération et de développement solide, en tenant compte des tendances actuelles dans la région et dans le monde d'aujourd'hui.

''Nous continuerons à coordonner activement avec la partie chinoise pour faire de plus grands efforts, contribuant à faire de la frontière terrestre Vietnam-Chine une frontière de paix, de stabilité et d'amitié, de coopération et de développement, stimulant le développement socio-économique, pour la paix, la prospérité et le bonheur des peuples des deux pays, en particulier des habitants frontaliers'', a souligné Lê Hoài Trung.

