Les pays du Sud appelés à renforcer leur coopération pour faire face aux défis

>> Les dirigeants mondiaux à la recherche de financements pour les pays du Sud

>> Le PM cambodgien souligne les effets positifs de l'ICR sur le développement des pays du Sud global

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture prononcé virtuellement lors du troisième Sommet de la Voix du Sud mondial présidé par le Premier ministre indien Narendra Modi, le chef du gouvernement vietnamien a souligné que l'essor de la science et de la technologie et la quatrième révolution industrielle avaient fondamentalement changé les moyens de production, les affaires et la consommation, ainsi que les modes de fonctionnement et de développement du monde, et les habitudes des populations à l'échelle mondiale.

Les défis de sécurité, en particulier les défis non traditionnels comme le changement climatique, le vieillissement de la population, l'épuisement des ressources naturelles et la cybersécurité, sont devenus plus complexes et ont eu des impacts réguliers et directs sur la sécurité et le développement de toutes les nations, a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, il a souligné que les États du Sud devraient avoir une vision commune, un état d’esprit partagé et des actions communes ainsi qu’une approche globale et inclusive. Dans cet esprit, il a suggéré que les pays se concentrent sur la promotion du processus de réforme des institutions de gouvernance régionales et mondiales d’une manière plus efficace et plus substantielle, la clé étant la réforme de l’ONU pour un fonctionnement plus démocratique et efficace, la consolidation du système commercial multilatéral avec l’OMC en son centre et la minimisation des barrières commerciales et de la concurrence déloyale.

Promouvoir de nouveaux moteurs de croissance

Photo : VNA/CVN

Il a souligné qu’il est nécessaire de mobiliser et d’utiliser efficacement toutes les ressources sociales pour atteindre avec succès les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Les pays devraient promouvoir leur rôle pionnier dans la garantie de la sécurité alimentaire, la protection de l’environnement, la prévention des catastrophes naturelles, la réponse au changement climatique et le développement d’économies vertes, numériques et circulaires sur la base de l’assurance d’un accès égal et équitable, de l’indépendance et de l’autonomie, a-t-il déclaré, appelant à un soutien plus pratique et plus efficace de la communauté internationale, en particulier des pays dotés d’un système financier et technologique bien développé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également déclaré que les États du Sud devraient promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, en particulier la science, la technologie, l’innovation et les start-ups, en les considérant comme la clé de tous les mécanismes et initiatives de coopération. Il a suggéré qu’ils continuent de stimuler le commerce et l’investissement Sud-Sud, de construire des marchés de science et de technologie Sud-Sud et de développer un écosystème d’innovation qui relie l’État, les établissements d’enseignement et les entreprises.

Un Sud global renforcé pour un avenir durable

La séance d’ouverture du sommet, dont le thème général était "Un Sud global renforcé pour un avenir durable", a attiré la participation de près de 20 présidents, Premiers ministres et dirigeants de haut rang des pays en développement.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Narendra Modi a réaffirmé l’importance et les contributions du sommet à l’agenda du G20, et a souligné l’importance d’une solidarité renforcée entre les économies du Sud pour promouvoir la croissance mondiale dans un contexte de tendances et de défis complexes et incertains dans le monde.

Les participants au sommet ont salué l’initiative de l’Inde d’organiser l’événement, créant un cadre permettant aux pays en développement de partager leur voix, leur position et leurs mesures pour surmonter les défis mondiaux. Ils ont affirmé leur attachement au système multilatéral mondial et au droit international, et ont souligné la nécessité de promouvoir la solidarité et la coopération internationale, d'accélérer la réforme des organisations multilatérales et d'accélérer la mise en œuvre des ODD en améliorant les ressources financières et le partage d'expériences, en développant l'économie privée et en renforçant la coopération technologique.

C'est la troisième fois que le Vietnam est invité à ce sommet, ce qui démontre son rôle, sa position et son prestige croissants au sein des mécanismes multilatéraux mondiaux.

VNA/CVN