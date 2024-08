Tô Lâm décerne le titre de Héros des forces armées populaires à la Police de HCM-Ville

Le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et celui de la Police ont organisé, le 17 août dans la mégapole du Sud, une cérémonie de célébration du 55 e anniversaire de la mise en œuvre du Testament du Président Hô Chi Minh (1969-2024) et d'attribution du titre de Héros des forces armées populaires à la Police de la ville.

Présent à l'événement, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a décerné le titre de Héros des forces armées populaires à la Police de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la célébration, Tô Lâm a clairement déclaré qu'en mettant en œuvre le Testament du Président Hô Chi Minh, tout le Parti, toute l'armée et tout le peuple, y compris la Police populaire, les habitants, les responsables, les membres du Parti de Hô Chi Minh-Ville s’étaient efforcés constamment de s'unir, de surmonter toutes les difficultés et défis pour poursuivre la grande cause révolutionnaire, amener le pays pas à pas vers le socialisme.

Il a souligné que la force de Police populaire, y compris celle de Hô Chi Minh-Ville, avait mené à bien les résolutions, directives et conclusions du Parti sur l’édification et la rectification du Parti ; lutté résolument et avec persévérance contre la corruption et les pratiques malsaines ; construit une force policière véritablement propre, forte, régulière, élitiste et moderne.

En faisant un bon travail de conseil stratégique, en fournissant des arguments aidant le Parti et l'État à planifier des lignes directrices et des politiques pour construire et protéger la Patrie, maintenir une croissance économique continue et la sécurité nationale ; en étant leader dans la transformation numérique et la réforme administrative au service de la population ; en consolidant fermement un environnement sûr et favorable au développement socio-économique et à l'intégration internationale, le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, le Comité du Parti de la Police et la force policière de Hô Chi Minh-Ville avaient apporté une contribution importante à la réalisation du Testament du Président Hô Chi Minh.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a chaleureusement loué et félicité leurs réalisations et résultats obtenus dans la mise en œuvre du Testament du Président Hô Chi Minh ainsi que leurs acquis et victoires remportées ces derniers temps. Il a proposé que le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et le Comité du Parti de la Police continuent d'être exemplaires et prennent la tête dans l’édification et la rectification du Parti ; de lutter résolument et avec persévérance contre la corruption et les pratiques malsaines ; de créer les conditions les plus favorables à toutes les activités, dans le cadre de la loi, des organisations, des individus, des entreprises.

Tô Lâm a exprimé sa ferme conviction que le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et le Comité du Parti de la Police continueraient d'être le noyau dans la mise en œuvre des résolutions, des directives, des conclusions du Parti pour continuer de mener à bien le Renouveau du pays et l’édification de Hô Chi Minh-Ville.

Auparavant, le secrétaire général du Parti et président de la République ainsi qu'une délégation municipale étaient venus offrir des fleurs au parc du monument du Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN