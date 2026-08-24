L’économie vietnamienne pourrait enregistrer une croissance de 11% en 2027

Plusieurs agences de presse internationales ont récemment publié des articles et informations faisant état, avec un regard positif et optimiste, de la situation économique du Vietnam et de ses perspectives de croissance.

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Photo : VNA/CVN

L’économie vietnamienne attire de plus en plus l’attention des institutions financières et des médias internationaux, qui soulignent notamment la vigueur de sa croissance, la stabilité de ses fondamentaux macroéconomiques et ses perspectives de développement à long terme.

Selon l’Agence France-Presse (AFP), la croissance économique du Vietnam a atteint 8,4% au deuxième trimestre 2026, soit une hausse sur un an et dépassant la prévision précédente de 7%. Sur l’ensemble des six premiers mois de l’année, le PIB vietnamien a progressé de 8,2%. Le secteur de l’industrie et de la construction continue de constituer l’un des principaux moteurs de la croissance, parallèlement à la reprise de la production et de la demande intérieure.

AFP a cité Standre Bezuidenhout, du cabinet juridique international DFDL, selon lequel le Vietnam a démontré sa capacité à transformer les évolutions géopolitiques et les changements dans les chaînes d’approvisionnement en opportunités pour attirer les investissements.

Il a souligné que le Vietnam continuait d’attirer les activités de production, de renforcer son intégration commerciale et de consolider son image de destination fiable pour les flux d’investissements.

La dynamique de croissance se reflète également dans les échanges commerciaux et l’attraction des investissements. Selon AFP, au cours des six premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes ont atteint 266,52 milliards de dollars, soit une hausse de 21% sur un an. Dans le même temps, les investissements étrangers ont augmenté de 61%, pour atteindre 34,65 milliards de dollars.

Dans un article récent citant un rapport de Standard Chartered, l’agence de presse chinoise Xinhua a indiqué que la banque prévoyait une croissance du PIB vietnamien de 9,5% en 2026 et de 11% en 2027. Standard Chartered a également abaissé à 4,4% sa prévision d’inflation pour le Vietnam en 2026, estimant que la politique monétaire pourrait continuer à soutenir la croissance tout en contribuant à maîtriser l’inflation.

Tim Leelahaphan, économiste senior de Standard Chartered chargé de la Thaïlande et du Vietnam, a estimé que l’économie vietnamienne avait fait preuve d’une forte capacité de résilience au premier semestre 2026. La croissance a été soutenue par les secteurs manufacturier et des services ainsi que par les investissements, avec l’appui de politiques favorisant la croissance.

Selon Tim Leelahaphan, alors que l’économie mondiale reste confrontée à de nombreuses incertitudes et à des pressions inflationnistes, le Vietnam aborde les derniers mois de 2026 dans une position solide. Cette situation repose notamment sur une demande intérieure vigoureuse, la poursuite des investissements dans les infrastructures et les capacités de production, ainsi que sur le processus de transformation économique en cours. Ces facteurs devraient contribuer à soutenir les objectifs de développement à long terme du pays.

VNA/CVN