Un procès simulé pour sensibiliser à la prévention et à la lutte contre la pêche INN

Afin d’intensifier la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le commandement de la IV e Région de la Garde côtière du Vietnam s’est coordonné avec les agences compétentes pour organiser, le 25 août, une simulation de procès dans la commune de Trân Dê, ville de Cân Tho, dans le Delta du Mékong.

>> Cân Tho lance une campagne intensive contre la pêche INN

>> Lâm Dông : mobilisation accrue contre la pêche illicite avant l’inspection de la CE

Photo : VNA/CVN

Ce procès auquel ont assisté plus de 450 fonctionnaires et habitants locaux, a reconstitué un cas réel afin de démontrer de manière concrète les conséquences juridiques des infractions à la pêche INN, contribuant ainsi à sensibiliser les autorités locales et les communautés côtières à la gravité de ces infractions et à la nécessité de respecter la loi.

Ce format de communication innovant a été décrit comme un moyen efficace et concret d’influencer la sensibilisation et le comportement des pêcheurs.

Selon le commandement, le renforcement de la communication avec les riverains est essentiel à la mise en œuvre des directives du Parti et du gouvernement contre la pêche INN.

Cette campagne répond également à la dépêche officielle n°122/CD-TTg du Premier ministre, publiée le 25 juillet 2025, relative au renforcement des mesures de lutte contre la pêche INN, et à la campagne d’émulation du ministère de la Défense nationale contre la pêche INN.

Ce procès simulé a reconstitué un cas typique : un propriétaire de bateau de pêche et ses complices ont dirigé deux navires vers des eaux étrangères pour y pratiquer la pêche illégale. Pour éviter d’être repérés, les accusés ont retiré et dissimulé leurs dispositifs de surveillance. Ils ont également organisé la sortie illégale de six membres d’équipage, qui ont ensuite été arrêtés par la marine d’un pays étranger. Après leur rapatriement, les autorités vietnamiennes ont ouvert une enquête et introduit une instance.

Lors du procès, le tribunal a condamné les deux accusés à respectivement 10 et 8 ans de prison pour "organisation de sortie illégale" et "perturbation du fonctionnement d’équipements électroniques", en vertu du Code pénal.

Selon le commandement, ce procès simulé visait à sensibiliser les autorités locales et les communautés côtières de Cân Tho à la gravité des infractions liées à la pêche INN, à leurs conséquences juridiques et à la responsabilité de se conformer à la loi. Cette forme de communication innovante a été perçue comme un moyen efficace et concret d’influencer la prise de conscience et le comportement des pêcheurs.



Plus tôt, les 16 et 18 août, il a déjà organisé des procès simulés similaires dans les communes de Binh An (province d'An Giang) et de Ganh Hao (province de Cà Mau). Ces événements ont attiré près de 1.000 participants et suscité un intérêt public considérable, ainsi qu’un fort impact médiatique.

VNA/CVN