Le système d’administration locale à deux niveaux, "stable et fluide" après un mois

Le système d’administration locale à deux niveaux a initialement fonctionné de manière stable et fluide, passant d’un rôle de gestion à un rôle de prestation de services et de facilitation du développement, a affirmé lundi 28 juillet le Premier ministre Pham Minh Chinh.

>> Le Premier ministre insiste sur une administration au service des citoyens

>> Le "fonctionnaire numérique" au service d’une administration plus efficace

>> Conférence sur le fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux

Photo : VNA/CVN

S’adressant à une conférence faisant le bilan d’un mois de fonctionnement de ce système, le chef du gouvernement a déclaré que les services administratifs publics ont été maintenus sans interruption, gagnant la reconnaissance et l’appréciation des citoyens et des entreprises.

La sécurité politique et l’ordre social ont été fermement maintenus. La direction et la gouvernance, du niveau central au niveau local, ont été unifiées et ont prouvé leur efficacité. La simplification des procédures administratives se poursuit, et la décentralisation et la délégation de pouvoirs ont été renforcées.

Ces résultats confirment la pertinence de la politique du Parti visant à construire un modèle d’administration locale à deux niveaux, reflétant les efforts et la détermination de tous les niveaux et secteurs, ainsi que le soutien de la population. Ils démontrent que l’objectif de "simplifier l’appareil, améliorer l’efficacité et l’efficience, et mieux servir la population" a été atteint, a-t-il souligné.

Toutefois, le Premier ministre Pham Minh Chinh a pointé du doigt les lacunes et les limites existantes, qui doivent être comblées pour améliorer les cadres juridiques et institutionnels liés au nouveau système.

Des difficultés persistent dans la consolidation des structures organisationnelles et des effectifs au niveau local, notamment une pénurie de personnel hautement spécialisé.Le processus de décentralisation du pouvoir a engendré de nouveaux problèmes, notamment une confusion dans la mise en œuvre et des contraintes dans les mécanismes financiers et budgétaires.

L’insuffisance des infrastructures en termes d’installations, d’équipements techniques, de technologies de l’information, d’approvisionnement en électricité et de connexion internet continue d’entraver le fonctionnement efficace du système d’administration locale à deux niveaux, a-t-il observé.

Réaffirmant l’objectif de remédier rapidement à ces lacunes et de poursuivre le perfectionnement du modèle afin d’optimiser son efficacité et de répondre aux attentes du Parti, de l’État et de la population, il a exigé la révision et l’affinement continus du cadre juridique régissant l’organisation et le fonctionnement du système.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’établir un cadre juridique harmonisé et unifié pour garantir un fonctionnement fluide et efficace, de développer et d’appliquer des outils de mesure de la satisfaction publique et de motiver les citoyens à participer activement à la réalisation des deux missions stratégiques que sont le développement national et la défense.

Accélérer la restructuration des procédures

Il a demandé aux localités de réorganiser et d’affecter rapidement les fonctionnaires et les agents de l’État en fonction des fonctions et des tâches de chaque agence et unité. Il a souligné la nécessité de programmes de renforcement des capacités, notamment en matière de gestion administrative moderne, d’application des technologies de l’information et de communication, pour les fonctionnaires et les agents de tous niveaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé une révision et un ajustement urgents de la planification dans les provinces et villes nouvellement fusionnées afin de garantir leur harmonisation avec les nouvelles limites administratives.

Des efforts doivent être déployés pour accélérer la restructuration des procédures et la fourniture de services publics en ligne, garantir un fonctionnement fluide, efficace et ininterrompu, et corriger rapidement les erreurs dans les systèmes d’information gérés par les ministères et les secteurs, a-t-il indiqué.

Un nouveau système nécessitant une nouvelle approche et une nouvelle réponse, le Premier ministre a demandé aux ministères, aux secteurs et aux agences de renouveler proactivement leur état d’esprit, d’agir avec détermination et de mener à bien leurs tâches. Il a également souligné la nécessité d’une coordination étroite, notamment en matière de transformation numérique et de création de bases de données, afin de permettre au système d’administration locale à deux niveaux de fonctionner plus efficacement.

VNA/CVN