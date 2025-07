Aéroports : les solutions d’enregistrement biométrique gagnent du terrain

Des solutions telles que l’identification numérique, l’authentification électronique et la technologie biométrique ont prouvé leur efficacité dans les aéroports, permettant aux passagers de raccourcir les procédures, de réduire les encombrements et d’améliorer l’expérience de vol, a déclaré lundi 28 juillet le Département de la police pour la gestion administrative de l’ordre social (C06).

La fonction d’enregistrement en ligne de l’application VNeID permet aux citoyens d’effectuer ces démarches rapidement et facilement. Elle contribue également à réduire les encombrements aux comptoirs d’enregistrement, à améliorer l’expérience de voyage et à promouvoir la transformation numérique du secteur aérien. Pour utiliser cette fonctionnalité, les personnes doivent disposer d’un compte d’identification numérique de niveau 2.

Le processus de mise en œuvre se déroule en trois phases. La phase 1, du 9 juin au 15 juillet, se concentre sur la synthèse et l’évaluation des résultats du projet pilote, ainsi que sur la mise en service officielle des solutions à l’aéroport international de Nôi Bai, au terminal 3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât, ainsi qu’aux aéroports internationaux de Dà Nang, Phu Quôc, Cam Ranh, Phu Bai et Cat Bi.

Durant la phase 2, du 16 juillet au 15 septembre, l’initiative a été déployée à l’aéroport international de Cân Tho et dans dix aéroports nationaux : Diên Biên, Buôn Ma Thuôt, Rach Gia, Côn Dao, Phù Cat, Pleiku, Tuy Hoà, Chu Lai, Dông Hoi et Tho Xuân.

Parallèlement, la phase 3, du 16 septembre 2025 au 1er janvier 2026, continuera d’élargir le champ d’application et de finaliser le cadre juridique, visant à garantir qu’au moins 70% des passagers aériens nationaux passent par des portes automatisées (y compris les points de contrôle de sécurité et les portes d’embarquement) en utilisant des solutions basées sur l’identification numérique, l’authentification électronique et la reconnaissance biométrique.

Dans les prochaines années, le Département C06 poursuivra sa collaboration étroite avec les autorités locales et les agences compétentes afin d’étendre le champ d’application et d’accroître le nombre de passagers aériens utilisant des comptes d’identification numérique via l’application VNeID.

De plus, les solutions liées à l’infrastructure technique, à la formation du personnel et à la communication publique seront renforcées afin d’assurer une mise en œuvre efficace et complète. Ces efforts visent à bâtir un gouvernement numérique, des citoyens numériques et une société numérique, conformément à l’orientation nationale de développement à l’horizon 2030.

