Politique monétaire et budgétaire 2026 : le Premier ministre fixe les priorités clés

Le 8 février, le Premier ministre a signé la dépêche officielle N°12 portant sur plusieurs missions et solutions clés relatives à la conduite de la politique monétaire et de la politique budgétaire en 2026.

Le ministère des Finances, la Banque d’État du Vietnam ainsi que les ministères et organismes concernés sont chargés de mettre en œuvre de manière rigoureuse, complète, énergique et efficace les missions qui leur ont été assignées dans le cadre de l’Avis N°53 du 30 janvier 2026, relatif aux conclusions du Premier ministre, chef du Comité de pilotage du gouvernement pour la gestion et la conduite de l’économie macroéconomique, lors de la 2e réunion de ce Comité, ainsi que d’autres directives pertinentes.

Le ministère des Finances est chargé de conduire, en coordination avec les ministères, organismes et localités concernés, une politique budgétaire expansionniste appropriée, ciblée et priorisée, en exploitant efficacement les marges de manœuvre budgétaires afin de soutenir et de coordonner étroitement, de manière souple et efficace, la politique monétaire et les autres politiques macroéconomiques, dans le but de continuer à privilégier la croissance tout en préservant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en assurant les grands équilibres de l’économie.

La Banque d’État du Vietnam est chargée de piloter, en coordination avec les ministères, organismes et localités concernés, une politique monétaire proactive, souple, opportune et efficace, en suivant de près l’évolution de l’inflation, des taux de change, des taux d’intérêt et de la liquidité, afin d’ajuster les instruments de politique monétaire en adéquation avec la situation macroéconomique et les objectifs fixés.

La croissance du crédit est conduite à un niveau approprié, avec des informations rendues publiques, transparentes, et est ajusté en temps opportun en fonction de l’évolution de la conjoncture macroéconomique et des marchés.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de renforcer la promotion commerciale, la diversification des marchés et la stimulation des exportations, tout en mettant en œuvre de manière proactive des solutions visant à garantir la sécurité énergétique et à prévenir toute pénurie d’électricité ou de carburants en toutes circonstances.

Il est également demandé d’accélérer le décaissement des investissements publics dès le début de l’année 2026, en particulier pour les projets clés et d’importance nationale, et de déployer des mesures déterminées afin d’atteindre l’objectif d’un taux de décaissement de 100% du plan d’investissement public confié par le Premier ministre...

VNA/CVN