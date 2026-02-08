Dà Nang ambitionne de faire des industries culturelles un levier de croissance

Dans sa résolution sur son développement culturel pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, la municipalité de Dà Nang ambitionne de faire des industries culturelles un véritable levier de croissance. D’ici à 2030, ce secteur devrait contribuer à plus de 10% au produit régional brut, positionnant la ville comme un pôle majeur des industries culturelles au Vietnam, doté d’un rayonnement et d’une compétitivité à l’échelle régionale.

Au cœur de la ville, le Musée de la sculpture cham compte parmi les sites les plus fréquentés par les visiteurs, notamment étrangers. Achevé à la fin de l’année dernière, le vaste programme de rénovation, de modernisation et de restauration du musée a profondément renouvelé son visage, et marqué une évolution majeure dans l’histoire plus que centenaire de cet édifice emblématique. La requalification des jardins, inspirée de la célèbre danse Apsara du royaume de Champa, conjugue élégance décorative et fluidité des formes, renforçant l’expérience de visite. Vinita Gulanikar, une visiteuse indienne, a beaucoup apprécié.

"J’éprouve une profonde admiration pour les fondateurs de ce musée. Il y a plus de cent ans, ils ont su créer un musée consacré à l’art cham, ce qui témoigne d’une vision remarquable et d’une véritable passion pour le patrimoine. De nombreuses œuvres présentées ici possèdent une valeur artistique exceptionnelle", constate-t-elle.

En 2025, la fréquentation des musées et sites patrimoniaux de Dà Nang a connu une progression spectaculaire, portée par une forte hausse du nombre de visiteurs étrangers. Le Musée de la sculpture cham a accueilli près de 250.000 visiteurs, tandis que le Musée de Dà Nang a enregistré près de 310.000 entrées, soit une augmentation de plus de 116% par rapport à l’année précédente.

La réouverture, le 1er avril 2025, du nouveau site du Musée de Dà Nang, situé au 42, rue Bach Dang, a provoqué un véritable engouement. Sa scénographie entièrement repensée et son design immersif en font le premier musée du pays à intégrer l’intelligence artificielle dans ses dispositifs de médiation: commentaires automatisés, projections en 3D mapping, films documentaires et supports visuels interactifs, renforçant l’expérience et l’interactivité proposées au public.

Pour Huynh Dinh Quôc Thiên, le directeur du musée, cette modernisation marque un tournant dans l’attractivité culturelle de la ville. "Nous accueillons de nombreuses délégations internationales, qui se déclarent toutes très impressionnées par le nouvel espace d’exposition. Les agences de voyage étrangères, notamment celles qui sont spécialisées dans les circuits pour les visiteurs sud-coréens, sont venues le découvrir et ont manifesté un vif intérêt. Elles se sont engagées à inclure le Musée de Dà Nang dans leurs itinéraires lors des séjours dans notre ville. C’est un signal extrêmement encourageant", se réjouit-il.

Le nouveau musée de Dà Nang n’est qu’un des projets de développement culturel de la ville. La transformation du site du 42 rue Bach Dang, elle, a coûté quelque 19 millions de dollars, mais lorsqu’il s’agit de culture, la municipalité ne lésine sur les moyens. Parmi ses projets emblématiques figurent également la rénovation du mémorial de la ville et l’extension de la place du 29-Mars (8 millions de dollars), ainsi que la modernisation du parc du 29-Mars (26 millions de dollars).

À ces investissements s’ajoute la construction programmée d’un Centre culturel et cinématographique, doté d’un budget d’environ 20 millions de dollars. La ville veut en faire une infrastructure culturelle moderne, capable d’accueillir de grands événements politiques, des festivals, des conférences et des manifestations artistiques d’envergure. En parallèle, des rendez-vous culturels majeurs, tels que le Festival international de feux d’artifice ou le Festival du film asiatique, contribuent à forger une identité culturelle distinctive et à renforcer la visibilité de Dà Nang sur la scène régionale.

Entre 2017 et 2023, les industries culturelles ont représenté en moyenne 4,71% du produit régional brut. La résolution du premier Congrès du Parti de la ville a fixé pour objectif de porter cette contribution à environ 10% d’ici 2030, confirmant le rôle stratégique de ce secteur dans son modèle de développement urbain, comme le confirme Nguyên Thi Anh Thi, la vice-présidente du Comité populaire municipal.

"Nous avons élaboré de nombreux programmes, notamment un projet spécifique de développement des industries culturelles. La ville poursuit des solutions innovantes pour préserver et valoriser les ressources culturelles, contribuant ainsi à l’objectif de faire de Dà Nang, d’ici 2030, un centre d’événements de stature régionale et internationale", déclare-t-elle.

Engagée dans la construction d’un modèle de ville à la fois écologique, intelligente et pôle d’innovation du Centre du Vietnam, Dà Nang érige progressivement les industries culturelles en levier structurant de son développement. Au-delà de leur impact économique immédiat, celles-ci s’imposent comme un socle durable pour consolider l’identité culturelle, renforcer l’attractivité urbaine et affirmer le positionnement d’une métropole côtière tournée vers l’innovation et le rayonnement régional.

