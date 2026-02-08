Le Vietnam consolide sa croissance et mise sur le numérique

L’année 2025, marquée par de fortes turbulences, s’est achevée sur des résultats positifs pour le secteur de l’édition.

Photo : VNA/CVN

Selon un rapport de l’Autorité de publication, d'impression et de distribution (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), le chiffre d’affaires de la distribution des publications est estimé à 5.230 milliards de dôngs en 2025, en hausse de 8,96%. Le secteur de l’imprimerie a réalisé un chiffre d’affaires de 104.160 milliards de dôngs, tandis que le bénéfice après impôt des établissements d’impression a atteint 3.817 milliards de dôngs.

Le nombre de maisons d’édition ayant obtenu l’autorisation d’exercer des activités d’édition et de diffusion de publications électroniques s’élève à 35 sur 52, soit 67,3% du total.

"Avec une croissance de 8,96%, le secteur de la distribution des publications a enregistré les résultats les plus remarquables, atteignant et dépassant l’objectif de croissance de 8%, ce qui reflète l’amélioration du pouvoir d’achat du marché, la diversification de l’offre et l’élargissement de l’intégration internationale", a déclaré Nguyen Ngoc Bao, vice-directeur de l’Autorité de publication, d'impression et de distribution.

La transformation numérique a continué d’être identifiée comme une orientation majeure du secteur de l’édition au cours de l’année écoulée. À la fin de 2025, 35 maisons d’édition sur 52, soit 67,3%, avaient été autorisées à exercer des activités d’édition et de diffusion de publications numériques.

Toutefois, la transition numérique reste inégale entre les différentes entités. Plus précisément, de nombreuses maisons d’édition de petite taille rencontrent des difficultés liées aux ressources, aux infrastructures techniques et aux ressources humaines spécialisées, tandis que les plateformes numériques communes à l’échelle du secteur ne sont pas encore développées de manière synchronisée, ce qui limite les capacités d’expansion et d’exploitation du marché.

Photo : VNA/CVN

Selon le professeur associé et docteur Pham Minh Tuân, président de l’Association vietnamienne de l’édition, la transformation numérique constitue une opportunité pour l’édition vietnamienne de renouveler ses processus éditoriaux et de distribution, d’élargir ses débouchés et de promouvoir la culture vietnamienne à l’échelle internationale.

Actuellement, plus de 60% des maisons d’édition nationales ont engagé la numérisation de leurs contenus, et nombre d’entre elles ont commencé à utiliser l’intelligence artificielle dans le travail éditorial, la personnalisation de l’expérience de lecture, l’analyse des besoins des lecteurs et la production de livres électroniques.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tam, a souligné que le secteur de l’édition évoluait désormais comme une industrie moderne du contenu et du savoir, la gestion publique s’orientant vers l’élargissement de l’espace d’innovation et d’activités commerciales légales pour l’ensemble des acteurs du marché.

Pour sa part, Nguyên Nguyên, directeur de l’Autorité de publication, d'impression et de distribution, a indiqué que l’une des priorités actuelles du secteur consistait à élaborer une loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur l’édition, afin de perfectionner le cadre juridique en adéquation avec les réalités du développement, notamment les exigences en matière de gestion et de développement de l’édition numérique.

En 2026, l’Autorité de publication, d'impression et de distribution concentrera ses efforts sur l’accompagnement et le soutien aux maisons d’édition dans leur transformation numérique, l’amélioration des capacités éditoriales, de gestion et de commercialisation, et la réduction progressive des écarts entre les différentes entités du secteur.

VNA/CVN