Célébration des 50 ans de la libération de Hai Lang, dans la province de Quang Tri

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, Nguyên Long Hai, secrétaire du comité provincial du Parti de Quang Tri, a exhorté le comité du Parti, les autorités locales et la population de Hai Lang à puiser dans leur riche héritage révolutionnaire, à valoriser la force culturelle et humaine du district et à capitaliser sur les acquis des dernières années.

Il a appelé à une refonte ambitieuse de l’appareil politique, visant à le rendre plus compact, efficace et opérationnel.

Nguyên Long Hai a également invité Hai Lang à consolider les critères de la nouvelle ruralité tout en veillant à ce que ses communes atteignent rapidement les niveaux avancés et exemplaires du programme, symboles d’un développement rural moderne et durable.

VOV/VNA/CVN