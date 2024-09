Le JETP soutient l’objectif du Vietnam de zéro émission nette d’ici 2050

Le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) aidera le Vietnam et de nombreux autres pays en développement à atteindre leurs objectifs d'émissions nettes nulles d'ici 2050 et à passer à l'utilisation d'énergies propres, a déclaré le 18 septembre à Hanoï le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, à l'ambassadrice de Norvège au Vietnam, Hilde Solbakken.

>> Pour concrétiser l’engagement du Vietnam de "zéro émission nette"

>> Le secteur aérien s'efforce d'atteindre l'objectif de zéro émission nette

>> Le delta du Mékong s’engage dans la production agricole à zéro émission nette

Photo : BCT/CVN

Pour mener à bien le JETP, le ministère de l'Industrie et du Commerce a créé huit groupes de travail, dont l'un est le développement de l'énergie éolienne offshore, le 2e concernant le développement des centres des énergies renouvelables et le 3e sur le système de stockage d'énergie, le 4e sur le réseau électrique intelligent, l'autre la formation pour améliorer la capacité de transition énergétique et le développement de l'hydrogène vert.

Les groupes ont contribué à la mise en œuvre du plan national de développement de l'électricité VIII, ainsi qu'au renforcement du développement des énergies renouvelables au Vietnam, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les projets d'investissement énergétique de la Norvège au Vietnam, le responsable a déclaré que, comme les projets relèvent du plan de développement, ils bénéficieront des préférences et du soutien des partenaires du JETP, ajoutant que le ministère est prêt à s'associer à l'ambassade et aux localités pour accompagner les entreprises norvégiennes.

Il a souligné les relations étroites entre le Vietnam et la Norvège et a exprimé sa conviction que la Norvège, qui possède des atouts dans des secteurs industriels clés, aidera le Vietnam à développer son économie et son secteur énergétique.

L'ambassadrice Hilde Solbakken, pour sa part, a fait l'éloge des programmes et des actions du ministère dans la mise en œuvre du JETP, affirmant que la création des groupes de travail est une démonstration éclatante de sa détermination dans la transition énergétique.

Elle a affirmé que soutenir le Vietnam dans ce processus fait partie des priorités de la Norvège en tant que partenaire du JETP.

VNA/CVN