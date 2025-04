Passage de relais : des sportives devenues entraîneuses

Au Centre national d’entraînement sportif de Hanoï, l’équipe d’athlétisme junior se prépare intensément en vue d’objectifs cruciaux. Cette année, le staff d’entraînement se renouvelle avec des visages familiers prenant des responsabilités inédites.

“Je suis très honorée de rejoindre le staff de la sélection nationale. Cependant, en tant que nouvelle dans ce rôle, je suis consciente que je dois acquérir de l’expérience et développer de nombreuses compétences”, a exprimé Nguyên Thi Oanh.

Bien qu’elle soit l’une des jeunes entraîneuses, les responsables de la discipline et la Fédération vietnamienne de l’athlétisme lui témoignent une grande confiance. Elle est reconnue pour sa capacité à transmettre ses connaissances aux jeunes coureurs et sa compréhension des enjeux générationnels.

Pour Nguyên Thi Huyên, la transition vers l’entraînement représente un tournant majeur, nécessitant un apprentissage complet. Elle sait qu’elle ne peut pas simplement appliquer son expérience de compétitrice à ses nouveaux élèves, chaque athlète ayant son propre parcours de développement. Entraîner des jeunes athlètes est comparable à prendre soin d’enfants dans une famille. La perspective et l’approche de chaque entraîneur ont considérablement évolué depuis leur carrière d’athlète.

Aux côtés de Huyên et Oanh, la sélection nationale d’athlétisme accueille d’autres jeunes entraîneuses telles que Bùi Thi Thu Thao, Trân Huê Hoa, Trân Mai Hanh, Pham Thi Binh et Nguyên Thi Thúy. Ce passage de relais générationnel s’étend également aux arts martiaux.

Un exemple marquant est celui de Hà Thi Nguyên, entraîneuse en chef de la sélection nationale de taekwondo junior, qui a conduit ses élèves à de nombreux succès sur les scènes nationale et internationale grâce à une préparation rigoureuse.

“La discipline durant l’entraînement est essentielle pour le développement des jeunes combattants. Les athlètes professionnels sont des atouts nationaux, et il est de notre responsabilité de les former afin qu’ils exploitent pleinement leur potentiel pour obtenir des résultats à la hauteur de leurs talents”, a déclaré Hà Thi Nguyên.

Nouvelle ère pour le karaté

Le monde du karaté vietnamien a récemment été secoué par le départ de l’entraîneur vétéran Nguyên Hoàng Ngân, suscitant de vives inquiétudes au sein de l’équipe de kata (performance). Cependant, l’arrivée de Dô Thi Thu Hà a rapidement apaisé ces craintes.

Sous la direction de cette jeune entraîneuse, la sélection nationale féminine de kata a remporté la médaille d’or lors des Championnats d’Asie du Sud-Est 2024 et une d’argent aux Championnats d’Asie 2024. Ces résultats illustrent le succès tangible de son approche. Les athlètes soulignent que la passion, l’expérience et les compétences techniques de Dô Thi Thu Hà ont été efficacement transmises à l’ensemble de l’équipe, renforçant leur détermination à atteindre de nouveaux sommets sur la scène internationale.

Former des jeunes athlètes n’est pas une tâche aisée, surtout à une époque où les distractions sont omniprésentes. Les réseaux sociaux et les appareils mobiles peuvent facilement détourner l’attention des jeunes, ce qui a modifié le rôle des entraîneurs. Ceux-ci doivent désormais agir non seulement en tant qu’éducateurs, mais aussi comme figures protectrices, guidant leurs élèves face aux tentations extérieures. En outre, lorsque les athlètes commencent à obtenir des résultats, les entraîneurs de cette nouvelle génération doivent relever un double défi : préserver l’humilité de leurs élèves tout en les orientant vers de nouveaux objectifs de développement. Bien que leur expérience en tant qu’athlètes de haut niveau soit un atout, cela ne suffit pas. “J’aurai besoin de temps pour acquérir de l’expérience et approfondir mes connaissances en psychologie et en organisation afin de devenir une entraîneuse plus complète”, a partagé Nguyên Thi Huyên, soulignant l’importance de la formation continue.

Selon le staff d’entraînement de l’athlétisme, les jeunes coachs bénéficient de nombreux atouts. Les avancées technologiques leur permettent de mieux combiner leurs compétences. Si elles parviennent à exploiter ces outils, elles auront les moyens de devenir des mentors capables d’apporter des progrès significatifs aux performances de leurs poulains. Avec détermination et passion, ces jeunes entraîneuses contribuent de manière significative aux objectifs de développement à long terme du sport vietnamien. Elles ne se contentent pas de transmettre des compétences techniques, mais inspirent également la prochaine génération d’athlètes à exceller.

