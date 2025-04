La star vietnamienne des échecs Nguyên Nam Kiêt ravit l’or en Grèce

Photo : Nguyên Minh/CVN

Le maître d'échecs Nguyên Nam Kiêt, participant à l'Open U14, a obtenu neuf points après 11 matchs pour vaincre son favori et coéquipier, le maître international Dâu Khuong Duy, et remporter le titre en échecs rapides.

Dâu Khuong Duy a également récolté neuf points, mais ses critères de départage étaient moins bons. Il a été suivi par le maître d'échecs Duong Vu Anh, également vietnamien, avec huit points.

L'équipe du Vietnam a également remporté des médailles dans d'autres catégories. Nguyên Bao Nam a remporté l'argent à l'Open U8 et Hoàng Tân Vinh le bronze à l'Open U10.

Nguyên Thanh Huong a remporté l'argent chez les filles U12, tandis que Trân Hoàng Bao An et Nguyên Binh Vy ont obtenu respectivement le bronze chez les filles U10 et U18.

Les jeunes maîtres participeront au tournoi d'échecs blitz les 16 et 17 avril. Le Vietnamien Dâu Khuong Duy reste favori pour ce titre, tout comme son jeune coéquipier Nguyên Xuân Phuong dans l'Open U10.

Plus de 430 joueurs, dont 64 joueurs titrés de 48 pays, participent aux épreuves de rapide et de blitz. Le Vietnam a envoyé 40 maîtres aux compétitions qui se déroulent selon le système suisse en 11 rondes, disputés respectivement sur trois jours pour le rapide et deux jours pour le blitz.

VNA/CVN