Le Para Sports au Vietnam : bilan, progrès et ambitions pour l'avenir

Au fil des années, le Para Sports vietnamien a continuellement affirmé sa position sur les scènes régionale et continentale. Par conséquent, l'objectif fixé par le Comité paralympique vietnamien, dans le cadre de la mise en œuvre réussie de la Stratégie de développement de l'éducation physique et des sports du Vietnam à l'horizon 2030, avec vision jusqu'en 2045, est de continuer à affirmer la position du Para Sports, avec l'ambition de briller à l'international.

Photo : Thu Hà/VNA/CVN

La période 1995-2007 a marqué le début du mouvement national d’éducation physique et sportive pour les personnes handicapées. La première compétition nationale, organisée dans la province de Quang Tri en 1997, a attiré plus de 600 athlètes. Non seulement le mouvement national s’est développé, mais la position du Para Sports vietnamien sur la scène régionale s’est également progressivement affirmée à travers chaque compétition.

En 2001, le Vietnam a participé aux Jeux Paralympiques d'Asie du Sud-Est avec 45 athlètes, se classant 4e. Lors des 2e Jeux, organisés au Vietnam en 2003, le Para Sports vietnamien a rapidement amélioré ses performances pour atteindre la 2e place au classement général et a continué à maintenir cette position lors des 3e Jeux organisés à Manille (Philippines) en 2005.

Depuis lors, le mouvement d’éducation physique et sportive pour les personnes handicapées s’est fortement développé dans de nombreuses localités (45/63 provinces et villes). Entre 33 et 35 villes et provinces accueillent régulièrement des athlètes participant à des compétitions et tournois nationaux, attirant 1.300 athlètes, tandis que plus de 25.000 personnes handicapées participent à des activités sportives.

La position du Para Sports vietnamien s'affirme constamment sur la scène continentale. Aux 1ers Jeux Paralympiques Asiatiques en 2010 à Guangzhou (Chine), les athlètes paralympiques vietnamiens se sont classés 12e sur 43 (avec 3 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 10 médailles de bronze). Aux Jeux asiatiques de 2014 à Incheon (République de Corée), la performance s'est améliorée, le Vietnam se classant 10e sur 45 pays et territoires (9 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 13 médailles de bronze).

Les sports paralympiques vietnamiens se sont tournés vers l'arène mondiale pour inscrire leur nom parmi les réalisations des plus grands événements multisports au monde pour les athlètes paralympiques.

Aux 15e Jeux Paralympiques qui se sont tenus à Rio de Janeiro (Brésil) en 2016, avec la participation de 4.358 athlètes de 162 pays et territoires, la délégation vietnamienne a participé à 3 des 23 épreuves et a remporté une médaille d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze, se classant 55e sur 162 pays et territoires.

Cela est considéré comme le plus grand succès des sports paralympiques du Vietnam après 20 ans de développement.

Photo : VNA/CVN

Selon le secrétaire général et chef du bureau du Comité paralympique du Vietnam, Trân Duc Tho, la réalité montre que la qualité du mouvement de mobilisation des personnes handicapées pour participer à l’entraînement physique et aux sports s’améliore chaque année. Le nombre de clubs sportifs pour personnes handicapées, d’établissements privés, de centres de réadaptation et de centres d’éducation pour enfants défavorisés augmente.

Le nombre de personnes handicapées pratiquant régulièrement dans les clubs sportifs dépasse 8.000 par an. Le nombre total de participants aux entraînements réguliers dépasse 30.000 dans des villes et provinces telles que Hô Chi Minh-Ville, Hanoi, Cân Tho, Dà Nang, Quang Ngai, Quang Tri, Thai Nguyên, Thai Binh, Khanh Hoà, Nam Dinh, Hà Nam, Lang Son... Plus de 2.300 membres participent à des sports tels que la natation, le powerlifting, l'athlétisme, le judo pour les aveugles, le tennis en fauteuil roulant, le tir à l'arc, le taekwondo, le yoga, la danse sportive, les sports électroniques, etc.

Les tournois sportifs nationaux attirent de plus en plus d'organisations et de clubs pour personnes handicapées. En moyenne, chaque année, ils attirent entre 1.200 et 1.300 athlètes et entraîneurs de 33 à 35 provinces et villes.

Photo : VNA/CVN

S’affirmer avec des objectifs précis

Le Para Sports vietnamien s’est fixé des objectifs et des solutions pour continuer à affirmer sa position, visant à atteindre un niveau international d'ici 2030 et au-delà, rejoignant ainsi l'ère du développement national.

Au cours de la période 2024-2030, afin de promouvoir fortement le mouvement, le Para Sports vietnamien prévoit que 70% des villes et provinces du pays disposent de clubs sportifs pour les personnes handicapées et d’installations sportives accessibles. Le pays souhaite également développer et promouvoir 15 sports : l’athlétisme, la natation, l’haltérophilie, les échecs, le tennis de table, le badminton, le judo pour les aveugles, le taekwondo, le tir à l’arc, le tennis en fauteuil roulant, les sports de danse, le yoga, le football pour les aveugles (5 joueurs), l’e-sport, le pickleball, la boccia et le park golf, attirant entre 35.000 et 40.000 participants.

Photo : Thu Hang/VNA/CVN

Le système de championnats nationaux annuels sera complété avec des compétitions dans des sports tels que le badminton, le tennis de table, l’haltérophilie, l’athlétisme, la natation, les échecs et le pickleball, attirant plus de 1.300 athlètes.

Le Para Sports vietnamien vise également à constituer un réservoir de jeunes athlètes talentueux aux niveaux provincial et municipal, tout en maintenant 55 à 60 athlètes (avec 10 à 15 jeunes athlètes supplémentaires) dans des centres d’entraînement sportif nationaux et locaux, prêts à participer à des compétitions internationales.

Photo : VNA/CVN

Aux niveaux régional, continental et mondial, le Vietnam se fixe les objectifs suivants : Top 4 aux 13e Jeux d'Asie du Sud-Est en Thaïlande, une médaille d'or aux Jeux asiatiques au Japon en 2026, et la qualification de 7 à 10 athlètes pour les Jeux paralympiques de Los Angeles (États-Unis) en 2028, dans 3 sports clés : l'athlétisme, la natation et l’haltérophilie, avec des objectifs de médailles.

Mesures clés

Pour atteindre ces objectifs, le Para Sports vietnamien reconnaît certaines lacunes et limites. Certaines villes et provinces n'ont pas encore pleinement perçu les bienfaits du sport pour les personnes handicapées et leur contribution à la stabilité sociale.

Photo : VNA/CVN

Dans les années à venir, le Para Sports se concentrera sur l'amélioration de la communication auprès du public sur les bienfaits de l'exercice physique et du sport pour améliorer la santé des personnes handicapées et favoriser leur intégration dans la communauté. Il travaillera avec le ministère de l'Éducation et de la Formation, les organisations sportives nationales, les fédérations et les associations pour développer des mouvements, des clubs et organiser des compétitions.

Le développement du sport de haut niveau pour les personnes handicapées passera par une sélection de jeunes athlètes prometteurs. En outre, la mobilisation des ressources sociales et le soutien aux événements sportifs seront essentiels pour garantir l'intégration des athlètes handicapés dans la communauté.

VNA/CVN