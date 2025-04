Le Vietnam ajoute l’or au bronze en tennis de table chez les jeunes

Photo : VTTF/CVN

Nguyên Van Tuân Anh et Nguyên Duc Viêt sont revenus de l’arrière pour vaincre les Malaisiens Lai Yong Ren et Chan Yi Jack 3-1 et remporter le double masculin U15.

Plus tôt, Dô Lê Vân Chi et Lê Hoàng Linh Dan avaient remporté le bronze en double féminin U15.

Les joueuses vietnamiennes sont également assurées de remporter d’autres médailles, Anh et Chi se qualifiant pour les demi-finales du simple, qui se joueront plus tard, mardi 22 avril.

Le Vietnam a envoyé 16 joueurs participer au tournoi de cette année, qui s’est déroulé du 17 au 24 avril à Jakarta.

L’année dernière, le Vietnam a remporté trois médailles d’or en double masculin U15 et U19 et en simple masculin U19, ainsi qu’une médaille d’argent et trois de bronze.

VNA/CVN