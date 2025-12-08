Nigeria : 100 écoliers kidnappés libérés

Cent élèves d'une école catholique de l'Ouest du Nigeria, enlevés le 21 novembre par des hommes armés non identifiés, ont été libérés, ont annoncé dimanche 7 décembre une source onusienne et la présidence nigériane.

>> Nigeria : 14 morts dans des attaques contre deux villages

Photo : AFP/VNA/CVN

Les élèves libérés de l'école catholique Saint Mary, à Papiri, dans l'État de Niger, "vont être remis demain" lundi 8 décembre à des responsables du gouvernement local, a indiqué la source onusienne, précisant que les élèves étaient arrivés à Abuja.

Au total, 303 élèves et 12 enseignants avaient été emmenés de force du pensionnat Saint Mary, l'un des plus importants kidnappings de masse au Nigeria. Une cinquantaine d'entre eux avaient pu peu après échapper à leurs ravisseurs.

L'un des premiers enlèvements de masse ayant attiré l'attention internationale remonte à 2014 quand les terroristes du groupe Boko Haram avaient enlevé quelque 300 écolières d'un pensionnat de Chibok, localité de l'État de Borno (Nord-Est).

Une décennie plus tard, environ 90 d'entre elles manquent toujours à l'appel. Le mois de novembre a connu une vague importante de kidnappings au cours de laquelle plus de 400 Nigérians - des écolières musulmanes, des fidèles d'une Eglise évangélique, des agriculteurs, une mariée et ses demoiselles d'honneur... - ont été enlevés en 15 jours, ébranlant profondément la nation.

APS/VNA/CVN