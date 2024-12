Les garde-côtes vietnamiens et indiens mènent un exercice conjoint

Photo : VNA/CVN

Le communiqué de presse de l'ICG a précisé que l'objectif de la visite était l'exercice maritime conjoint global nommé "Sahayog - Coopération" au large des côtes de Kochi, dans l'État du Kerala, à l'extrême Sud de l'Inde.

L'exercice a simulé une diversité de situations d'urgence maritime, allant des opérations de recherche et de sauvetage aux interventions en cas de pollution, notamment par hydrocarbures.

L'exercice se concentre également sur des opérations de visite, d'arraisonnement, de perquisition et de saisie pour inspecter les navires soupçonnés d'activités illicites et prévenir le trafic de drogue. L’exercice comprenait également un entraînement conjoint pour neutraliser les menaces asymétriques.

La visite du CSB 8005 à Kochi marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Inde, concrétisé par une coopération renforcée en matière de sécurité maritime, contribuant ainsi à un environnement maritime plus sûr et plus sécurisé dans la région, a indiqué le communiqué de presse.

VNA/CVN