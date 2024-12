Seize contrats signés à l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2024

Seize contrats d’une valeur totale de 286,3 millions d'USD et 17 accords de coopération entre des unités de l’industrie de la défense du Vietnam et des entreprises de divers pays tels que les États-Unis, l’Inde, la France et la Belgique ont été signés à l’occasion de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2024 qui s’est tenue du 19 au 22 décembre à Hanoï.

>> Le Président Hô Chi Minh, fondateur et formateur de l'Armée populaire du Vietnam

>> Exposition sur les 80 ans de culture et d'art de l'Armée à Hanoï

>> L'exposition internationale de défense du Vietnam 2024 impressionne les invités étrangers

Photo : VNA/CVN

L’information a été dévoilée lors d’une conférence de synthèse de l’exposition, organisée par le ministère de la Défense nationale dans l’après-midi du 22 décembre.

L’exposition, la deuxième du genre, a rassemblé 242 unités et entreprises de plus de 30 pays du monde entier. Elle s’est étendue sur une superficie totale de plus de 100.000 m², avec des zones d’exposition intérieures et extérieures. Notamment, de nombreux nouveaux équipements et armes militaires développés et produits par l’industrie de la défense du Vietnam ont été présentés pour la première fois.

Le 22 décembre à 12h00, l’exposition avait accueilli plus de 260.000 visiteurs et 1.872 réunions et contacts bilatéraux avaient eu lieu, avec des possibilités de collaboration dans divers domaines potentiels discutées.

L’événement biennal, organisé par le ministère vietnamien de la Défense nationale, vise à partager les réalisations et les expériences en matière de recherche, de production et d’utilisation d’armes et d’équipements, et à promouvoir la coopération dans le domaine de l’industrie de la défense entre les pays participants.

VNA/CVN