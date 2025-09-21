Gia Lai : construction d’internats en zone frontalière

Cette année, la région frontalière à l’ouest de la province de Gia Lai (Centre) investira dans la construction d’écoles-internats inter-niveaux, du primaire au secondaire. Ces établissements seront équipés d’infrastructures complètes et synchronisées, incluant des salles de classe, des locaux d’internats, des réfectoires et des terrains de jeux, afin d’offrir un environnement scolaire optimal aux élèves locaux.

Photo : VOV/CVN

Une fois achevés, les internats transformeront radicalement le milieu scolaire de plus de 9.400 élèves dans sept communes frontalières de la province de Gia Lai, contribuant ainsi à maintenir les effectifs et à offrir de meilleures opportunités d’apprentissage aux enfants issus de minorités ethniques.

Ro Lan Lêt, du village de Klah (commune d’Ia Mo), a deux enfants scolarisés dans le programme de deux cours par jour à l’école primaire et au collège Nguyên Van Trôi. Chaque jour, il doit les accompagner à l’école et les ramener quatre fois. Les jours où il est occupé aux travaux sur brûlis, ses enfants rentrent déjeuner à vélo, ce qui est extrêmement difficile.

Une nouvelle scolaire

Ainsi, il n’a pas caché sa joie lorsqu’il a appris que la commune d’Ia Mo allait bénéficier d’un investissement de près de 200 milliards de dôngs pour la construction d’un internat inter-niveaux, sur 6 ha le long de la route provinciale 664. Il est convaincu qu’une fois l’établissement achevé, ses enfants bénéficieront d’un logement stable au sein même de l’école, tout en étudiant dans un environnement plus spacieux et moderne.

Ngô Van Vung, directeur adjoint de l’École primaire et secondaire Nguyên Van Trôi, a déclaré que les écoles sont loin de la commune d’Ia Mo, ce qui oblige les enfants à parcourir de longues distances ou à se rendre dans d’autres provinces pour apprendre.

Photo : VOV/CVN

Par conséquent, l’établissement d’un internat inter-niveaux permettra de maintenir les effectifs et d’améliorer la qualité de l’enseignement. "Je suis très heureux. L’école devrait être plus spacieuse et moderne, dotée de matériel pédagogique complet, et de nombreuses salles fonctionnelles qui lui font défaut. Ainsi, elle sera regroupée sur un seul site, ce qui contribuera à améliorer la qualité de l’enseignement", a-t-il dit.

Pour sa part, le Comité populaire de la commune d’Ia Puch (province de Gia Lai) a choisi un terrain de 5 ha dans le village de Goong, idéalement situé pour les transports, afin de construire un internat inter-niveaux pouvant accueillir plus de 730 élèves du primaire et du secondaire. Ce projet comprendra 24 salles de classe, 14 salles fonctionnelles, une bibliothèque, une salle de conseil scolaire, une salle polyvalente, un espace sportif, un dortoir, un bâtiment de service pour les enseignants et une infrastructure technique.

Un modèle adapté

"Ce modèle d’internat inter-niveaux est très adapté. Les élèves sont la plupart des enfants de fermes agricoles et d’équipes de production. De plus, le nombre d’élèves issus de minorités ethniques est également important, représentant plus de 67%. La mise en œuvre du modèle d’internat inter-niveaux permettra de créer de meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves", a estimé Phan Thanh Tiên, directeur de l’École primaire et secondaire de Phù Dông (commune d’Ia Puch).

Photo : VOV/CVN

Selon les statistiques, la zone frontalière à l’ouest de Gia Lai compte actuellement plus de 9.400 élèves, dont 54,65% sont des enfants issus de minorités ethniques. Conformément à la politique du Politburo d’investissement dans la construction d’internats inter-niveaux primaires et secondaires dans 248 communes frontalières terrestres du pays, la province de Gia Lai devrait bénéficier d’un investissement d’environ 1.200 milliards de dôngs, destiné à être déployé dans ses sept communes frontalières.

Depuis le mois de juillet, le Comité populaire de la province de Gia Lai a demandé au Service provincial de l’éducation et de la formation de coordonner avec les autorités communales la réalisation d’enquêtes sur le terrain. Parallèlement, les comités de gestion des projets finalisent d’urgence les documents nécessaires au démarrage des travaux. Certains projets devraient être déployés d’ici la fin de l’année.

Pham Anh Tuân, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de la province de Gia Lai, a sollicité les communes pour finaliser d’urgence les procédures foncières et lancer prochainement la construction de l’école.

Grâce à cette détermination, des internats spacieux et modernes seront construits dans la zone frontalière encore difficile de la province de Gia Lai, ouvrant ainsi un avenir prometteur à la jeune génération.

Quê Anh/CVN