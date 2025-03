Plus de 20.000 entreprises ont rejoint le marché en deux mois

Le nombre de nouvelles entreprises enregistrées en février a atteint 10.128, soit une augmentation de 34,36% par rapport à l'année précédente, selon le Département du développement des entreprises privées et de l'économie collective.

Il s'agit d'une indication positive d'un rebond de l'activité d'enregistrement des entreprises, après une baisse en janvier.

Cependant, en raison d'une baisse significative des nouvelles inscriptions d'entreprises en janvier, le nombre total au cours des deux premiers mois n'a atteint que 20.781, en baisse de 8,9% par rapport à l'année précédente. En outre, l'effectif enregistré des entreprises

Photo : VNA/CVN

Malgré ces défis, un signal optimiste vient du capital social supplémentaire injecté dans l'économie au cours des deux premiers mois, qui s'est élevé à 709,3 billions de dongs (27,8 milliards de dollars), soit une forte augmentation de 66,1% par rapport à la même période en 2024.

Il convient de noter que le capital social supplémentaire des entreprises existantes a atteint 478,9 billions de dôngs, en hausse de 131% par rapport à l'année précédente.

Le capital social moyen par entreprise au cours des deux premiers mois s'est élevé à 11,1 milliards de dongs, soit plus que les 9,6 milliards de dôngs enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

Cela suggère que les nouvelles entreprises ont tendance à se développer dès leur enregistrement, tandis que le capital d'investissement est de plus en plus concentré dans les entreprises financièrement plus solides.

Bien que le nombre d'entreprises nouvellement enregistrées ait montré des signes de reprise en février, le nombre d'entreprises sortant du marché est resté élevé, ce qui indique des défis persistants pour le monde des affaires.

Au cours des deux premiers mois de cette année, 67.034 entreprises se sont retirées du marché, dont environ 84,9% ont opté pour une suspension temporaire.

En février seulement, 8.262 entreprises ont quitté le marché, ce qui reflète les pressions financières continues et un environnement défavorable pour certaines entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises.

Parmi les entreprises qui ont temporairement cessé leurs activités, la plupart étaient en activité depuis moins de cinq ans, soit 22.356 entreprises au total, soit 39,3%. La majorité étaient des petites entreprises avec un capital social inférieur à 10 milliards de dôngs, avec 51.214 entreprises représentant 90%.

Malgré le taux de sortie d'entreprises toujours élevé, il convient de noter que le nombre d'entreprises s'étant inscrites pour une suspension temporaire en février n'était que de 3.554, soit une forte baisse de 93,3% par rapport au mois précédent.

Cela pourrait indiquer une amélioration progressive dans les mois à venir, à mesure que les politiques de soutien aux entreprises prendront effet et que les conditions économiques se stabiliseront.

VNA/CVN