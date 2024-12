La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân appelle à un plus grand soutien aux enfants

La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, a souligné que la protection, les soins et l’éducation des enfants ont toujours été les priorités du Parti, de l’État, des familles, des écoles et de la société, comme en témoignent la consolidation continue des lois et des politiques, ainsi que les efforts d’allocation et de mise en œuvre des ressources.

La dirigeante, qui est également présidente du Conseil de parrainage du Fonds national pour les enfants vietnamiens (NFVC), a fait cette déclaration lors d’une réunion le 19 décembre avec les bienfaiteurs qui ont apporté des contributions importantes au fonds.

Saluant les réalisations du NFVC en 2024 et le dévouement de ses donateurs, elle a remercié chaleureusement les bienfaiteurs pour leurs contributions inestimables et leur soutien efficace aux enfants défavorisés à travers le pays. Elle a souligné que ces efforts s’alignent étroitement sur l’objectif commun du Parti, de l’État et de la société de permettre aux enfants de se développer pleinement et de jouir de leurs droits légaux.

Ces dernières années, le Parti et l’État ont accordé la priorité à la lutte contre les catastrophes naturelles, à la prévention des abus et de la violence envers les enfants, à la réduction des blessures et à la création d’un environnement de vie sûr. Ces mesures visent à faciliter le développement global des enfants et à leur offrir les meilleures conditions pour qu’ils puissent accomplir leurs devoirs.

Cependant, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a reconnu que des défis persistaient et que des efforts collectifs de la société, du Parti et de l’État étaient nécessaires pour assurer un avenir meilleur à tous les enfants.

La dirigeante a exhorté les organismes concernés à poursuivre les initiatives opportunes et efficaces axées sur les enfants, en accordant la priorité aux enfants dans des circonstances particulièrement difficiles.

En outre, elle a appelé le NFVC à revoir et à innover sa structure organisationnelle et ses opérations, en garantissant la durabilité et l’alignement sur les tendances modernes. Elle a souligné l’importance d’améliorer la mobilisation des ressources et de maximiser le soutien des donateurs nationaux et internationaux.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a également appelé les comités du Parti à tous les niveaux, les autorités, les ministères, les agences centrales et la société dans son ensemble à mettre en œuvre plus efficacement les politiques et les lois du Parti et de l’État concernant les enfants.

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung, également vice-président du Conseil de parrainage du NFVC, a fait savoir que le NFVC avait collecté plus de 116 milliards de dôngs (environ 4,5 millions d'USD) et est venu en aide à plus de 118.000 enfants en 2024, ajoutant que les réalisations du NFVC ont contribué de manière substantielle à faire progresser la garde d’enfants et à assurer le bien-être social.

Au cours de ses 32 années de fonctionnement, le NFVC a mobilisé plus de 7,9 billions de dôngs et apporté un soutien à plus de 35 millions d’enfants en situation difficile dans tout le pays, a-t-il encore indiqué.

