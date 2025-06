La Journée internationale du yoga 2025 promeut les échanges culturels Vietnam - Inde

La province de Lang Son (Nord) a célébré samedi 31 mai la Journée internationale du yoga 2025 par une célébration dynamique et des échanges culturels indiens, mettant en valeur le riche patrimoine culturel de la localité, ses paysages pittoresques et ses habitants accueillants auprès d’un public national et international.