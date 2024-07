Le Vietnam à un Salon des aliments et des boissons en Malaisie

Photo : CTV/CVN

Selon le conseiller au commerce du Vietnam en Malaisie, Lê Phu Cuong, l’Office du commerce du Vietnam en Malaisie a aidé des entreprises vietnamiennes à y ouvrir cinq stands pour présenter divers produits, notamment des fruits séchés, du thé, du café, du miel, des noix de cajou et des boissons en conserve.

L’Office du commerce les a également aidées à nouer des liens avec des importateurs, des distributeurs, des grossistes et des détaillants en Malaisie et dans d'autres pays.

Le FDM 2024 a accueilli plus de 15.000 visiteurs de 60 pays et a enregistré un chiffre d'affaires total d'environ 300 millions d'USD.

Organisé pour la deuxième fois en Malaisie, le FDM est l'un des événements clés des industries alimentaires malaisienne et régionale, en introduisant de nouvelles tendances et en fournissant des informations approfondies sur le marché. Le salon permet également aux parties d'échanger des connaissances et de présenter de nouveaux produits, tout en promouvant l'adoption de nouvelles méthodes et technologies pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs.

Selon les prévisions, la Malaisie continuera d’accueillir le prochain FDM en juillet 2025.

VNA/CVN