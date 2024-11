Placer les citoyens et la communauté au cœur de la transformation numérique

Les citoyens doivent être au cœur de la transformation numérique et servir de force motrice et d’objectif ultime du développement durable, a déclaré mercredi 20 novembre dans la province chinoise du Zhejiang le vice-Premier ministre vietnamien Lê Thành Long.

Photo : VNA/CVN

La transformation numérique est une tendance inévitable, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue pour les pays, vers un développement rapide et durable, a-t-il souligné devant un millier de délégués réunis au sommet de Wuzhen de la Conférence mondiale de l’Internet (CMI) 2024.

L’intelligence artificielle, la blockchain, l’Internet des objets, le big data et le cloud computing deviennent des outils de production cruciaux. Une forte transformation numérique apporte à la fois des opportunités et des défis aux habitants, a-t-il noté.

Le dirigeant vietnamien a appelé les pays et les organisations à renforcer leur coopération étroite pour construire une communauté Internet sûre, responsable et en développement, tout en soulignant les progrès significatifs du Vietnam dans le programme de transformation numérique d’ici 2025 avec une vision jusqu’en 2030, en se concentrant sur les trois piliers que sont le gouvernement numérique, l’économie numérique et la société numérique.

Le Vietnam a obtenu des résultats positifs en matière de croissance numérique, se classant parmi les 10 marchés du commerce électronique à la croissance la plus rapide au monde, 74e sur 193 pays dans l’indice de développement du gouvernement électronique et 44e sur 133 dans l’indice mondial de l’innovation cette année, a-t-il fait savoir.

Il a présenté les principales priorités du Vietnam pour la nouvelle phase de développement, notamment le perfectionnement des institutions avec des mécanismes spéciaux pour la transformation numérique, le renforcement des infrastructures numériques, le développement de ressources humaines de haute qualité, la promotion des plateformes numériques pour les citoyens et les entreprises, et la construction d’une culture numérique saine tout en préservant les valeurs traditionnelles.

Il a exprimé sa confiance dans le fait que la Chine continuera à promouvoir son rôle important dans l’économie mondiale, en particulier en renforçant la transformation numérique et la transition verte, ajoutant qu’avec des efforts internationaux conjoints, les pays pourraient construire un avenir numérique pacifique, sûr et prospère pour l’humanité.

Photo : VNA/CVN

Sur le thème "Embrasser un avenir numérique centré sur le peuple et caractérisé par une IA pour le bien - Construire une communauté d’avenir partagé dans le cyberespace", le sommet se déroule du 19 au 22 novembre et comprend 24 sous-forums traitant de questions cruciales allant de l’éducation numérique à la gouvernance de l’IA.

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long qui a reçu le même jour le Pdg de China-ASEAN Information Harbor Ltd, Lu Dongliang, a mis en lumière la solide amitié et la coopération globale entre le Vietnam et la Chine au cours des dernières années.

Il a déclaré que le gouvernement vietnamien crée des conditions favorables pour que les ministères, les secteurs et les localités renforcent la collaboration gagnant-gagnant avec les entreprises du Guangxi, y compris China - ASEAN Information Harbor Ltd.

Il a suggéré à l’entreprise d’intensifier les discussions, de partager l’expérience dans le développement de l’infrastructure informatique ainsi que la gestion informatique avec les parties vietnamiennes et de renforcer la collaboration dans l’économie numérique avec les géants technologiques vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Lu Dongliang a pour sa part exprimé son admiration pour le parcours de transformation numérique du Vietnam, affirmant souhaiter promouvoir la coopération avec le pays dans la construction d’une plateforme d’échange de données et la formation de la main-d’œuvre numérique.

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long rencontrera jeudi 21 novembre le secrétaire du Comité du Parti et gouverneur de la province du Zhejiang, Wang Hao.

Depuis 2014, le sommet de Wuzhen a été organisé avec succès pendant dix années consécutives. Actuellement, la CMI compte parmi ses membres environ 170 institutions, organisations, entreprises et individus provenant de plus de 30 pays et régions sur six continents.

VNA/CVN